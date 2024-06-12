Λογαριασμός
Η Αρμενία φλέγεται: Άγρια επεισόδια με δεκάδες τραυματίες και συλλήψεις σε αντικυβερνητική διαδήλωση - Δείτε βίντεο

Αστυνομικοί έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για να διαλύσουν το πλήθος που πολιορκούσε το κοινοβούλιο, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν 

Armenia

Η Αρμενία φλέγεται. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν σε άγρια επεισόδια που ξέσπασαν σήμερα Τετάρτη κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης έξω από το κοινοβούλιο της χώρας. Αστυνομικοί έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για να διαλύσουν το πλήθος που πολιορκούσε το κοινοβούλιο, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) στο Γερεβάν.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τη σύλληψη 60 διαδηλωτών που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις εντολές της αστυνομίας.

Η αντικυβερνητική διαδήλωση, η οποία οργανώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση εδαφών στο Αζερμπαϊτζάν, εξελίχθηκε επεισοδιακά όταν ορισμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό.

Επικεφαλής της διαμαρτυρίας κατά του πρωθυπουργού Πασινιάν ήταν ο αρχιεπίσκοπος Μπαγκράτ Γκαλστανιάν ο οποίος, απευθυνόμενος νωρίτερα στους διαδηλωτές, κατήγγειλε τις «παράνομες, μονομερείς και ταπεινωτικές» παραχωρήσεις εδαφών από την Αρμενία.

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός υπερασπίζεται την πρόσφατη παραχώρηση τεσσάρων παραμεθόριων κοινοτήτων στο Αζερμπαϊτζάν, χαρακτηρίζοντάς την απαραίτητη για την αποφυγή νέας σύγκρουσης με το Μπακού.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν συγκρούστηκαν δύο φορές για τον έλεγχο του Ναγκόρνο Καραμπάχ, έναν στη δεκαετία του 1990 που κέρδισαν οι Αρμένιοι και έναν το 2020 που έληξε με νίκη των Αζέρων. Το Μπακού εξαπέλυσε το 2023 αιφνιδιαστική επίθεση, ανακαταλαμβάνοντας τον θύλακα και εκδιώκοντας τους αρμένιους αυτονομιστές που τον διοικούσαν επί σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

