Η Αρμενία φλέγεται. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν σε άγρια επεισόδια που ξέσπασαν σήμερα Τετάρτη κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης έξω από το κοινοβούλιο της χώρας. Αστυνομικοί έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για να διαλύσουν το πλήθος που πολιορκούσε το κοινοβούλιο, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) στο Γερεβάν.

BREAKING:



🇦🇲 US puppet Pashinyan set Armenia on fire



Clashes between police and protesters are taking place near the Armenian parliament after the Armenian Prime Minister Pashinyan called for the exit of Armenia from CSTO (military organization) and after Pashinyan called some… pic.twitter.com/J0GmMC38aH June 12, 2024

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τη σύλληψη 60 διαδηλωτών που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις εντολές της αστυνομίας.

Η αντικυβερνητική διαδήλωση, η οποία οργανώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση εδαφών στο Αζερμπαϊτζάν, εξελίχθηκε επεισοδιακά όταν ορισμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό.

Armenian police unleash unprecedented brutality against demonstrators protesting the government’s unilateral concessions to Azerbaijan.



Pashinyan has done more to protect his throne than he ever did to defend Armenia’s sovereignty.



This isn’t democracy.pic.twitter.com/Mqa0bsuLGE — Alex Galitsky (@algalitsky) June 12, 2024

Επικεφαλής της διαμαρτυρίας κατά του πρωθυπουργού Πασινιάν ήταν ο αρχιεπίσκοπος Μπαγκράτ Γκαλστανιάν ο οποίος, απευθυνόμενος νωρίτερα στους διαδηλωτές, κατήγγειλε τις «παράνομες, μονομερείς και ταπεινωτικές» παραχωρήσεις εδαφών από την Αρμενία.

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός υπερασπίζεται την πρόσφατη παραχώρηση τεσσάρων παραμεθόριων κοινοτήτων στο Αζερμπαϊτζάν, χαρακτηρίζοντάς την απαραίτητη για την αποφυγή νέας σύγκρουσης με το Μπακού.

#Armenia's prime minister leaves the parliament building about an hour ago local time amid continuing protests just outside demanding his resignation. His convoy filmed at high speeds heading to an unspecified location. pic.twitter.com/pwrlPsjbdD — Nagorno Karabakh Observer (@NKobserver) June 12, 2024

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν συγκρούστηκαν δύο φορές για τον έλεγχο του Ναγκόρνο Καραμπάχ, έναν στη δεκαετία του 1990 που κέρδισαν οι Αρμένιοι και έναν το 2020 που έληξε με νίκη των Αζέρων. Το Μπακού εξαπέλυσε το 2023 αιφνιδιαστική επίθεση, ανακαταλαμβάνοντας τον θύλακα και εκδιώκοντας τους αρμένιους αυτονομιστές που τον διοικούσαν επί σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

