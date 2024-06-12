Λογαριασμός
Yπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Λιβαδειά

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα

Υπό μερικό έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε χορτολιβαδική έκταση εντός του οικιστικού ιστού της Λιβαδειάς και συγκεκριμένα κοντά στην οδό Ρούμελης.

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα.
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

