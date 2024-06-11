Τροχαίο ατύχημα, με παράσυρση δύο πεζών, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης κοντά στη συμβολή Κηφισίας και Αλεξάνδρας, στο ύψος των Αμπελοκήπων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, ενδεχομένως μετά από σύγκρουση με άλλο ΙΧ, "καβαλώντας" το κράσπεδο και πέφτοντας πάνω στους ανύποπτους πεζούς οι οποίοι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Οι δύο τραυματίες, ένας άνδρας 63 ετών και μια γυναίκα 65 ετών, έχουν μεταφερθεί στο ΚΑΤ.

Πηγή: skai.gr

