Στον «πάγο» διατήρησε για έβδομη συνεχόμενη φορά τα επιτόκια η Fed. Τα επιτόκια παρέμειναν αμετάβλητα στο εύρος του 5,25% με 5,50%, δηλαδή σε υψηλό 23 ετών για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Πρόκειται για απόφαση που ανέμεναν οι αγορές, καθώς ο πληθωρισμός είναι ακόμη μακριά από τον στόχο του 2%, κάτι που καθυστερεί τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Οι αξιωματούχοι της Fed εκτιμούν πως έως το τέλος του έτους θα ακολουθήσει μόνο μια μείωση των επιτοκίων. Με άλλα λόγια, πλέον προβλέπουν δυο μειώσεις λιγότερες σε σχέση με ό,τι πίστευαν τον Μάρτιο. Επίσης, προβλέπουν ότι έως το τέλος του έτους το επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 4,1%, με βάση τον μέσο όρο των προβλέψεών τους, εκτίμηση που υπονοεί ότι θα ακολουθήσουν τέσσερις μειώσεις επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσεις η κάθε μια.

Τον Μάρτιο, κατά την τελευταία φορά που η Fed ανακοίνωσε τις τριμηνιαίες της προβλέψεις, οι αξιωματούχοι ανέμεναν τουλάχιστον τρεις μειώσεις επιτοκίου 25 μονάδων βάσης η κάθε μια, τόσο το 2024 όσο και το 2025. Αυτές οι κινήσεις θα διαμόρφωναν το επιτόκιο στο εύρος του 3,75% - 4% έως τα τέλη του επόμενου έτους.

Ο ισχυρότερος του αναμενόμενου πληθωρισμός όμως υποχρέωσε την Fed να επαναπροσδιορίσει την πολιτική της, κατεβάζοντας ταχύτητα στις μειώσεις των επιτοκίων απέναντι σε μια οικονομία η οποία αποδεικνύεται πιο ανθεκτική απ ό,τι αναμενόταν μπροστά στο υψηλό κόστος δανεισμού.

Πάντως, μεταξύ των αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, τέσσερις πιστεύουν ότι τα αμερικανικά επιτόκια δεν θα πρέπει να μειωθούν καθόλου φέτος, ενώ πριν 3 μήνες μόνο δυο ενστερνίζονταν αυτή την άποψη. Επίσης, 7 αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μόνο μια μείωση των επιτοκίων είναι αρκετή φέτος, σε σχέση με 8 που πιστεύουν ότι οι απαραίτητες είναι δυο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.