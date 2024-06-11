Μεγάλη ένταση επικρατεί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Πύργου όπου ο 37χρονος καθ΄ομολογία δολοφόνος της 11χρονης αναμενόταν να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Ωστόσο, λόγο της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί απέξω το περιπολικό με το κατηγορούμενο έφτασε από το Δικαστικό Μέγαρο αλλά ο 37χρονος δεν καταφέρει να κατέβει από αυτό και έτσι για λόγους ασφαλείας αποχώρησε, χωρίς να απολογηθεί.

Από το νωρίς το πρωί υπάρχει αυξημένη αστυνόμευση έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Πύργου καθώς έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς και συγχωριανοί της 11χρονης, με μια φωτογραφία της στα χέρια, περιμένοντας να δουν τον δράστη που στέρησε με τόσο φρικιαστικό τρόπο τη ζωή από το άτυχο κορίτσι.

Ο Εισαγγελέας που θα χειριστεί την αποτρόπαια υπόθεση αναμένεται να μελετήσει το υλικό της δικογραφίας και να ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα βιασμού του ανήλικου κοριτσιού.

Ο 37χρονος έχει ήδη ομολογήσει ότι σκότωσε την 11χρονη ενώ όσον αφορά το κίνητρο της δολοφονίας, όπως προκύπτει από την προανάκριση που διενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, όταν το θύμα αρνήθηκε στον κατηγορούμενο τη συνεύρεση, ο τελευταίος την έριξε στο έδαφος και την σκότωσε με ένα κατσαβίδι, με αποτέλεσμα η ανήλικη να βρει τραγικό θάνατο.

