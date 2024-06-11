Λογαριασμός
Δολοφονία 11χρονης στην Ηλεία: Χαμός έξω από το Δικαστικό Μέγαρο - Δεν απολογήθηκε ο 37χρονος (Βίντεο, φωτογραφίες)

Εξοργισμένο πλήθος βρέθηκε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Πύργου - Δεν μπόρεσε να κατέβει καν από το περιπολικό ο 37χρονος δολοφόνος της ανήλικης για να απολογηθεί 

Δολοφονία 11χρονης

Μεγάλη ένταση επικρατεί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Πύργου όπου ο 37χρονος καθ΄ομολογία δολοφόνος της 11χρονης αναμενόταν να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Ωστόσο, λόγο της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί απέξω το περιπολικό με το κατηγορούμενο έφτασε από το Δικαστικό Μέγαρο αλλά ο 37χρονος δεν καταφέρει να κατέβει από αυτό και έτσι για λόγους ασφαλείας αποχώρησε, χωρίς να απολογηθεί.

Από το νωρίς το πρωί υπάρχει αυξημένη αστυνόμευση έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Πύργου καθώς έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς και συγχωριανοί της 11χρονης, με μια φωτογραφία της στα χέρια, περιμένοντας να δουν τον δράστη που στέρησε με τόσο φρικιαστικό τρόπο τη ζωή από το άτυχο κορίτσι.

Δολοφονία Ηλεία

Ο Εισαγγελέας που θα χειριστεί την αποτρόπαια υπόθεση αναμένεται να μελετήσει το υλικό της δικογραφίας και να ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα βιασμού του ανήλικου κοριτσιού.

Δολοφονία Ηλεία

Ο 37χρονος έχει ήδη ομολογήσει ότι σκότωσε  την 11χρονη ενώ όσον αφορά το κίνητρο της δολοφονίας, όπως προκύπτει από την προανάκριση που διενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, όταν το θύμα αρνήθηκε στον κατηγορούμενο τη συνεύρεση, ο τελευταίος την έριξε στο έδαφος και την σκότωσε με ένα κατσαβίδι, με αποτέλεσμα η ανήλικη να βρει τραγικό θάνατο. 

Δολοφονία Ηλεία

