Εκτός λειτουργίας θα βρεθούν και αύριο πολλά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία λόγω του καύσωνα. Οι ανακοινώσεις για λειτουργία ή μη των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αρμοδιότητα των δήμων, όπως διευκρίνισε με ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Αττικής.

Ποια νηπιαγωγεία και σχολεία θα μείνουν κλειστά την Πέμπτη 13 Ιουνίου

Κλειστά θα είναι όλα τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, τόσο τα Δημόσια, όσο και τα Ιδιωτικά στον Δήμο Αλίμου . Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί θα παραμείνουν ανοικτοί, με κλιματιζόμενους χώρους. Τυχόν απογευματινές δράσεις (π.χ. γιορτές) θα πρέπει και αυτές να αναβληθούν. Ανοιχτοί θα παραμείνουν όλοι οι Παιδικοί Σταθμοί, τόσο οι Δημοτικοί, όσο και οι ιδιωτικοί, με σύσταση όμως να μην πάνε τα παιδιά, εάν οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να τα κρατήσουν στο σπίτι.

Κλειστά θα είναι τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά στον Άγιο Δημήτριο

Δήμος Αγίας Παρασκευής : Δεν θα λειτουργήσουν Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

: Δεν θα λειτουργήσουν Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Δεν θα λειτουργήσει τα σχολεία στον Δήμο Ασπροπύργου

Στον Δήμο Βριλησσίων τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα είναι κλειστά λόγω τοπικής εορτής-αργίας της Αναλήψεως του Κυρίου

τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα είναι κλειστά λόγω τοπικής εορτής-αργίας της Αναλήψεως του Κυρίου Στον Δήμο Ελευσίνας θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία

θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία Ελληνικό – Αργυρούπολη : Κλειστά λόγω καύσωνα τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία

: Κλειστά λόγω καύσωνα τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία Στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης θα είναι κλειστά Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

θα είναι κλειστά Δημοτικά και Νηπιαγωγεία Δήμος Γλυφάδας : Κλειστά τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία

: Κλειστά τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία Δήμος Ηρακλείου Αττικής : Δεν θα λειτουργήσουν Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

: Δεν θα λειτουργήσουν Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Δήμος Καλλιθέας : Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

: Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας

Δήμος Νέας Σμύρνης : Κλειστά Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

: Κλειστά Δημοτικά και Νηπιαγωγεία Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Κλειστά Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Κλειστά Δημοτικά και Νηπιαγωγεία Δήμος Πεντέλης : Κλειστά τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία

: Κλειστά τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού : Κλειστά τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία. Ανοιχτές θα παραμείνουν όλες οι μονάδες Προσχολικής Αγωγής (δημόσιοι και ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί).

: Κλειστά τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία. Ανοιχτές θα παραμείνουν όλες οι μονάδες Προσχολικής Αγωγής (δημόσιοι και ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί). Δήμος Χαλανδρίου: Αναστολή λειτουργίας Δημοτικών και Νηπιαγωγείων. Κανονικά θα λειτουργήσουν οι Παιδικοί Σταθμοί.

Για την Παρασκευή 14 Ιουνίου αναμένεται να ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στην περίπτωση που Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία παραμείνουν κλειστά, αν και προς το παρόν οι ενδείξεις είναι ότι οι θερμοκρασίες την Παρασκευή θα υποχωρήσουν και δεν θα υπάρχει ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων.

Πηγή: skai.gr

