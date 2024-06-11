Σε πλήρη εφαρμογή φαίνεται πως έχει βάλει ο Σαρλ Μισέλ το σχέδιό του να μπλοκάρει μια δεύτερη θητεία της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν από το τιμόνι της ΕΕ. Σύμφωνα με το Politico το σχέδιό του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την απομάκρυνσή της από συζητήσεις που αφορούν τις αρμοδιότητές της και τις μελλοντικές της προοπτικές.

Σε συνομιλίες με τους ηγέτες της ΕΕ και τους βοηθούς τους, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρότεινε να αποκλειστεί η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου, κατά την οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συζητήσουν τα κορυφαία καθήκοντα της ΕΕ, όπως δήλωσαν Ευρωπαίοι διπλωμάτες και αξιωματούχοι στο Politico.

Ο σκληρός ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και του Σαρλ Μισέλ, με τα πρώτα σημάδια να εμφανίζονται στο σκάνδαλο γνωστό και ως "Sofagate", προκαλεί εδώ και πολλά χρόνια αμηχανία στην ΕΕ.

«Τα κράτη μέλη εκνευρίζονται όλο και περισσότερο για τον ρόλο του Σαρλ Μισέλ στη διαδικασία επιλογής του Προέδρου της Επιτροπής», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ. «Φαίνεται να καθοδηγείται από καθαρά προσωπικά κίνητρα» είπε.

Στο ποιος θα συμμετάσχει στη συνάντηση της 17ης Ιουνίου εναπόκεινται στον Σαρλ Μισέλ σχολιάζει το Politico καθώς πρόκειται για μια άτυπη σύνοδο κορυφής.

Διπλωμάτες και αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια ισχυρή αντίδραση από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενάντια στην πρόταση του Μισέλ και η αντιπαλότητα που έχει με την φον ντερ Λάιεν ενισχύει τον εκνευρισμό. Αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πιστεύουν ότι ο Μισέλ θα «μονομαχήσει» με την φον ντερ Λάιεν ως το τέλος μέχρι να την αποκλείσει από μια πιθανή δεύτερη θητεία για τον επικεφαλής της Επιτροπής.

Σε συνομιλίες με τους ηγέτες της ΕΕ και τους βοηθούς του, ο Μισέλ πρότεινε να αποκλειστεί η φον ντερ Λάιεν από τη συνάντηση επειδή είναι επίσης η κύρια υποψήφια για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και προσβλέπει σε μια δεύτερη θητεία ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν για τους επόμενους προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (η τρέχουσα δουλειά του Μισέλ) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αν και το Κοινοβούλιο ψηφίζει τη δική του ηγεσία) καθώς και για τον επόμενο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής. Κάποιοι υποπτεύονται ότι ο Σαρλ Μισέλ επινοεί ένα σχέδιο προκειμένου να μπει στην κούρσα των κορυφαίων θέσεων εργασίας ως ο επόμενος επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

«Αν θέλει να την εξαφανίσει από το δωμάτιο, θα πρέπει να εξαλειφθεί και ο ίδιος», είπε ένας διπλωμάτης της ΕΕ.

«Υπάρχει κάποιος εκνευρισμός», είπε ένας άλλος διπλωμάτης σχετικά με τις προθέσεις του Σαρλ Μισέλ. Και αυτός ο εκνευρισμός υπάρχει τόσο στο γραφείο της φον ντερ Λάιεν όσο και στους ηγέτες, είπε ένας δεύτερος διπλωμάτης.



