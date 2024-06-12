«Εάν τον αφήσετε ελεύθερο θα τον δικάσετε μία μέρα για τον φόνο μου». Είναι η φράση αγωνίας μιας γυναίκας προς το δικαστήριο όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 53χρονος ξάδελφός της, έπειτα από καταγγελία που έκανε το τελευταίο 24ωρο εις βάρος του για ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον καταγγέλλει η ίδια, ενώ ανάλογες καταγγελίες που οδήγησαν σε αλλεπάλληλες συλλήψεις έκανε εναντίον του και η πρώην σύντροφός του.

Ο 53χρονος (ημεδαπός) συνελήφθη τουλάχιστον τρεις φορές το τελευταίο δεκαπενθήμερο με την αυτόφωρη διαδικασία και οδηγείται σχεδόν καθημερινά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για να δικαστεί (συμπεριλαμβανομένων των αναβολών), αντιμετωπίζοντας κατηγορίες, ανάλογα με την περίπτωση, για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, παραβίαση δικαστικών αποφάσεων (που του απαγορεύουν να προσεγγίσει τις καταγγέλλουσες) και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Για μία από τις παραπάνω υποθέσεις καταδικάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 9 μηνών (προς 10 ευρώ/ημέρα) και αφέθηκε ελεύθερος. Είχε προηγηθεί καταγγελία της πρώην συντρόφου του, η οποία κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο 53χρονος την απείλησε, καθώς εκείνη βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πως θα την σκοτώσει και θα της ρίξει βιτριόλι. «Τον φοβάμαι, δεν ξέρω γιατί συνεχίζει και με ενοχλεί» ανέφερε η καταγγέλλουσα, μητέρα ενός παιδιού.

Καθώς ο 53χρονος φαίνεται πως παραβίασε τον όρο που του είχε επιβληθεί να μην πλησιάσει την γυναίκα, συνελήφθη λίγες μέρες αργότερα και οδηγήθηκε εκ νέου στο Αυτόφωρο. Καταγγέλθηκε όμως κι από την ξαδέλφη του - στο σπίτι της οποίας ο κατηγορούμενος φέρεται να διαμένει τα τελευταία χρόνια - για άλλο επεισόδιο.

Και οι δύο υποθέσεις προσδιορίστηκαν να δικαστούν την ίδια μέρα, αλλά το δικαστήριο ανέβαλε τελικώς τη διαδικασία, καθώς αποφάσισε να διατάξει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης ώστε να διαπιστωθεί εάν ο 53χρονος έχει την ικανότητα για καταλογισμό. Υπό αυτές τις συνθήκες αφέθηκε ελεύθερος υπό τον όρο να δίνει καθημερινά το παρόν στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του και με διατήρηση των όρων απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας.

Δεν πέρασε ένα 24ωρο και ο ίδιος συνελήφθη για μία ακόμη φορά (την τελευταία χρονικά) ύστερα από καταγγελία που έκανε ξανά η ξαδέλφη του. «Κινδυνεύει η ζωή μας. Η εγγονή μου είναι 6,5 ετών τον φοβάται και μόλις τον βλέπει τρέχει στο δωμάτιο και κλείνει την πόρτα. Δεν φεύγει από το σπίτι γιατί δεν έχει πού να πάει» κατέθεσε η ίδια έντρομη στο προηγούμενο δικαστήριο.

Από την πλευρά του, ο 53χρονος επιμένει κάθε φορά να ισχυρίζεται πως οι καταγγελίες είναι ψευδείς, δηλώνοντας ερωτευμένος με την πρώην σύντροφό του, ενώ είπε πως αντιμετωπίζει ψυχιατρικής φύσεως ζητήματα και για το λόγο αυτό, όπως κατέθεσε, λαμβάνει σύνταξη.

Για την τελευταία υπόθεση που τον οδήγησε στην αίθουσα των αυτόφωρων ζήτησε αναβολή και αποφασίστηκε να διατηρηθεί η κράτησή του μέχρι αύριο, οπότε προσδιορίστηκε η νέα δικάσιμος και μία ακόμη μεταγωγή του στα δικαστήρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

