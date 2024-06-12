Θαλάσσιοι αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι ανακάλυψαν δύο μεσαιωνικές ταφόπλακες που βρίσκονταν στον πυθμένα του κόλπου Studland για σχεδόν 800 χρόνια.

Οι πλάκες, σκαλισμένες από μάρμαρο Purbeck, ήταν μεταξύ του φορτίου του παλαιότερου ιστορικού ναυαγίου της Αγγλίας, το οποίο βυθίστηκε στα ανοιχτά της ακτής του Ντόρσετ κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ερρίκου Γ' τον δέκατο τρίτο αιώνα.

Δύτες και αρχαιολόγοι έφεραν τις πλάκες στην επιφάνεια στις 4 Ιουνίου σε μια επιχείρηση δύο ωρών από βάθος περίπου επτά μέτρων όπου βρίσκονταν οι πέτρες.

Μια άψογα διατηρημένη πλάκα έχει μέγεθος ενάμιση μέτρο και ζυγίζει περίπου 70 κιλά. Η άλλη, πολύ μεγαλύτερη πλάκα είναι σε δύο κομμάτια, με συνδυασμένο μήκος δύο μέτρων και βάρος περίπου 200 κιλά.

Και τα δύο έχουν σκαλίσματα χριστιανικών σταυρών που ήταν δημοφιλή τον δέκατο τρίτο αιώνα και η ερευνητική ομάδα πιστεύει ότι προορίζονταν να είναι καπάκια φέρετρων ή μνημεία κρύπτης για άτομα υψηλής θέσης στον κλήρο.

Οι πλάκες θα συντηρηθούν από την ομάδα του Μπόρνμουθ έως ότου μπορέσουν να εκτεθούν σε δημόσια έκθεση μαζί με τα άλλα αντικείμενα που ανακτήθηκαν στη νέα Πινακοθήκη Ναυαγίου όταν το Μουσείο Poole ανοίξει ξανά το επόμενο έτος.

🪦 @bournemouthuni archaeologists have recovered two marble slabs that have been lost for nearly 800 years 👉 https://t.co/MFGEwtaUyB pic.twitter.com/w3XBVk3tFs — Dorset View (@Dorset_View) June 10, 2024

Η τοποθεσία του ναυαγίου κονιάματος ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά ως «εμπόδιο» το 1982, αλλά υποτίθεται ότι ήταν ένας σωρός ερειπίων στον βυθό της θάλασσας. Η σημασία του έγινε αντιληπτή μέχρι το 2019, όταν ο Τομ και μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο βούτηξαν στην τοποθεσία μετά από πρόταση του τοπικού κυβερνήτη Trevor Small και αποκάλυψαν τα μυστικά που βρίσκονται κάτω από την άμμο.

Η συνεχής ανάκτηση των αντικειμένων, όπως τα κονιάματα και οι ταφικές πλάκες, θα επιτρέψει στην ομάδα του Μπόρνμουθ να μάθει περισσότερα για τη ζωή του 13ου αιώνα και την αρχαία τέχνη της λιθοδομής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.