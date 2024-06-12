Ολοταχώς για ρεκόρ οδεύουν οι πωλήσεις των διαρκείας του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν!



Με την πρώτη περίοδο της αγοράς των εισιτηρίων για τη σεζόν 2024-25 να ολοκληρώνεται την Τετάρτη (12/6), ο αριθμός των φίλων των «ερυθρόλευκων» που ανανέωσαν τα διαρκείας τους έφτασαν τους 14.080, ποσοστό που ισοδυναμεί με τα 3/4 των περσινών κατόχων!

Να τονίσουμε ότι από την Πέμπτη (13/6) στις 15:00, έως και την Τρίτη 18/6 θα έχουν δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας οι νέοι κάτοχοι με την παλιά τιμή, ενώ μετά το πέρας των συγκεκριμένων ημερομηνιών θα ισχύουν οι νέες τιμές.Έτσι, οι φίλοι του Ολυμπιακού δείχνουν έμπρακτα την... δίψα τους ενόψει της νέας σεζόν, την οποία περιμένουν με ανυπομονησία μετά την ιστορική πορεία της ομάδας του Μεντιλίμπαρ μέχρι και την κατάκτηση της ευρωπαϊκής κούπας!

