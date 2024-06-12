Περισσότερα από 8.000 παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών έλαβαν φροντίδα στη Λωρίδα της Γάζας για οξύ υποσιτισμό και 28 εξ αυτών πέθαναν, έγινε σήμερα γνωστό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού του παλαιστινιακού θύλακα, που βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σφοδρή εκστρατεία αντιποίνων μετά την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ, αντιμετωπίζει πλέον ένα καταστροφικό επίπεδο έλλειψης τροφίμων και συνθηκών που προσεγγίζουν τον λιμό, εξήγησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

«Παρά τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για μια αύξηση των παραδόσεων τροφίμων, δεν υπάρχει καμία απόδειξη αυτήν τη στιγμή ότι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη παραλαμβάνουν τρόφιμα σε επαρκείς ποσότητες και σε καλή ποιότητα», υπογράμμισε ο ίδιος.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, ο ΠΟΥ και οι εταίροι του επιχείρησαν να ενισχύσουν τις επισιτιστικές υπηρεσίες στη Λωρίδα της Γάζας, εξήγησε ο Τέντρος.

«Περισσότερα από 8.000 παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών διαγνώστηκαν και έλαβαν φροντίδα για οξύ υποσιτισμό, εκ των οποίων 1.600 παιδιά υπέφεραν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό», αποκάλυψε.

Ο σοβαρός οξύς υποσιτισμός συνδέεται συχνά με ιατρικές επιπλοκές και αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας των παιδιών.

Εντούτοις, λόγω της ανασφάλειας και της έλλειψης πρόσβασης, μονάχα δύο κέντρα σταθεροποίησης ασθενών που είναι σοβαρά υποσιτισμένοι μπορούν αυτήν τη στιγμή να λειτουργήσουν, εξήγησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

«Η αδυναμία μας να παράσχουμε υγειονομικές υπηρεσίες με ασφάλεια, σε συνδυασμό με την έλλειψη πόσιμου νερού και υγιεινής αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο υποσιτισμού των παιδιών», τόνισε ο ίδιος.

«Υπάρχουν ήδη 32 θάνατοι που αποδίδονται στον υποσιτισμό, εκ των οποίων 28 μεταξύ παιδιών ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών», διευκρίνισε.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ επέμεινε επίσης στην ολοένα και σοβαρότερη υγειονομική κρίση που πλήττει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Από την 7η Οκτωβρίου, ο ΠΟΥ κατέγραψε 480 επιθέσεις σε βάρος των υπηρεσιών παροχής φροντίδας στη Δυτική Όχθη, με αποτέλεσμα τον θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό 95.

Στη Δυτική Όχθη, όπως και στη Λωρίδα της Γάζας, η μοναδική λύση είναι η ειρήνη, δήλωσε ο Τέντρος. «Η καλύτερη θεραπεία είναι η ειρήνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.