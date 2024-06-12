«Καμίνι» θύμιζε χώρα μας την Τετάρτη. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σήμερα από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, και ήταν ίση με 43,2 °C. Ακολούθησε η Σπάρτη με 43,1 °C. Επιπλέον, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα ήταν ίση με 36,1 °C, ενώ 228 από τους 509 ενεργούς σταθμούς κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 37 °C. Σε 51 μετεωρολογικούς σταθμούς η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 °C.

Την Πέμπτη (13-6-2024) οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και ως προς τις μέγιστες, αλλά και ως προς τις ελάχιστες τιμές. Μικρή πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία μόνο στα βορειοδυτικά.

α. Στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 36 με 37 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

β. Στη Θεσσαλία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 39 με 41 βαθμούς με τις ελάχιστες τιμές της περί τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 41 με 43 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στα νησιά του Ιονίου, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες τους 35 με 37 βαθμούς, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τους 38 με 40 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 39 με 42 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ε. Στην Αττική οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στο εσωτερικό τους 41 με 42 βαθμούς και πιθανόν τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερες.

Την Παρασκευή (14-6-2024) η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ αναμένεται μεταβολή του καιρού στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα με καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους.

α. Στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

β. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς, στο εσωτερικό της Στερεάς και της Πελοποννήσου τους 39 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στη νησιωτική χώρα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 37 με 39 και πιθανόν 40 βαθμούς Κελσίου.

Επισημαίνεται πως το Σάββατο η θερμοκρασία θα επανέλθει πρόσκαιρα σε κανονικά για την εποχή επίπεδα σε όλη τη χώρα. Παράλληλα θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ.

Πηγή: skai.gr

