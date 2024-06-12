Την έντονη ανησυχία τους για τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση εξυγίανσης της Folli Follie και σωτηρίας της εργασίας τους εκφράζουν σε ανοικτή επιστολή τους οι άμεσα και έμμεσα εργαζόμενοι στην εταιρεία.

Στην επιστολή τους σημειώνουν, μεταξύ άλλων, ότι «για πάνω από 6 χρόνια με καθημερινό άγχος, αλλά συγχρόνως με πείσμα και αυτοθυσία κρατάμε σε λειτουργία την εταιρεία, συνεισφέροντας με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για την αποπληρωμή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων προς το δημόσιο. Κρατάμε σε λειτουργία έναν όμιλο, που συμβάλλει σημαντικά στην εθνική οικονομία και προσφέρει εργασία σε πάνω από 1.000 οικογένειες».

Στην ίδια επιστολή τονίζουν: «αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να εκφράσουμε την ανησυχία μας και την έντονη απογοήτευσή μας για την αδιαφορία των θεσμικών οργάνων, για τις συνεχείς καθυστερήσεις στην αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Folli Follie. Η απόδοση αυτών των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης και κυρίως προβλέπεται από τη σχετική συμφωνία που επικυρώθηκε από το δικαστήριο. Ζητούμε έστω και τώρα να δοθεί άμεσα λύση ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα η επιχείρηση και να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Επιτέλους, μην τιμωρείτε εμάς και τις οικογένειες μας, αντί για τους πραγματικούς ενόχους…».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

