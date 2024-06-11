Οι υψηλές θερμοκρασίες των επόμενων ημερών βάζουν λουκέτο σε αρκετές σχολικές μονάδες της χώρας αύριο Τετάρτη 12 Ιουνίου και μεθαύριο Πέμπτη 13 Ιουνίου.

Οι Πανελλαδικές, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, θα διεξαχθούν κανονικά.

Την αρχή έκανε ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος ανακοίνωσε πως αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός του Δήμου, για αύριο Τετάρτη 12 Ιουνίου και μεθαύριο Πέμπτη 13 Ιουνίου, ενόψει του επικείμενου καύσωνα.

Για την Παρασκευή 14 Ιουνίου η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί την Πέμπτη ανάλογα με το δελτίο επικινδυνότητας.

Νωρίτερα η δημοτική Αρχή ανακοίνωσε ότι λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών την Τετάρτη 12/6 και την Πέμπτη 13/6, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Αθηναίων, καθώς και η κεντρική υπηρεσία (Ρόδου 181, Σεπόλια) θα λειτουργήσουν από τις 7 π.μ. έως τις 2 μ.μ. Το ελαστικό ωράριο λειτουργίας θα εφαρμοστεί σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα».

Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται πως:

«Η αλλαγή αυτή πραγματοποιείται με γνώμονα την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση όλων των οικογενειών των οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται στις δομές, την προστασία της υγείας των υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών του φορέα και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας».

Επιπλέον, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Βριλήσσια, Διόνυσο, Ηράκλειο, Μοσχάτο, Ταύρο, Ιλίσια, Πειραιά, Πετρούπολη, Χαϊδάρι, δήμο Σαρωνικού, Μαρούσι, Πειραιά, Ψυχικό-Φιλοθέη, Βύρωνα, Κορωπί, δήμο Αχαρνών, Γαλάτσι (μόνο Πέμπτη), Πέραμα, δήμος Ζωγράφου, δήμος Αγίου Δημητρίου, Αγία Βαρβάρα, Καισαριανή, Υμηττός και Μαρκόπουλο.

Παράλληλα, κλειστά θα είναι τα σχολεία σε Λάρισα αλλά και στον δήμο Χανίων.

Κλειστά σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα

Στην απόφαση για κλείσιμο των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα επικρατούν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, προχωρούν δημοτικές αρχές στη Βόρεια Ελλάδα.

Με απόφαση του δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρου Κυρίζογλου, διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων του δήμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, για την Τετάρτη και την Πέμπτη, 12 και 13 Ιουνίου, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου, ο καύσωνας καθιστά δυσχερή την πρόσβαση και την παραμονή των μικρών μαθητών στις σχολικές αίθουσες.

Στον δήμο Κορδελιού - Ευόσμου αποφασίστηκε όλα τα δημοτικά σχολεία να λειτουργήσουν αύριο και την Πέμπτη έως τις 11:30 το πρωί, ενώ τα ολοήμερα δεν θα λειτουργήσουν.

Στον δήμο Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, η δήμαρχος Νίκη Ανδρεάδου αποφάσισε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων, για την Τετάρτη 12 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί και έως το πέρας του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος εξαιτίας του καύσωνα.

Επίσης, στη Νάουσα, με απόφαση του δημάρχου, Νίκου Κουτσογιάννη, αύριο (Τετάρτη), τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία) και το ΕΕΕΕΚ Νάουσας θα κλείσουν στις 12 το μεσημέρι, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που πλήττουν τη χώρα.

Στον δήμο Βέροιας τροποποιείται το ωράριο των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ώρα αποχώρησης των μαθητών από τις αίθουσες ορίζεται για την Τετάρτη και την Πέμπτη, 12 και 13 Ιουνίου, στις 11:30 το πρωί.

Στον δήμο Σερρών αναστέλλεται έως και την Πέμπτη 13 Ιουνίου, η λειτουργία της ολοήμερης βάρδιας των νηπιαγωγείων, δημοτικών, ειδικού νηπιαγωγείου και ειδικού δημοτικού. Αναφορικά με τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, των ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠμεΑ ο δήμος επισημαίνει ότι θα λειτουργήσουν κανονικά, μιας και η προσέλευση των παιδιών είναι προαιρετική λόγω μη υποχρεωτικότητας της εκπαίδευσης αυτής.

Επιπλέον, έως και την Πέμπτη 13 Ιουνίου θα παραμείνουν κλειστά τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία στους δήμους Σιντικής και Ηράκλειας του νομού Σερρών.

Που αλλού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Δήμος Επιδαύρου: Κλειστά τα σχολεία Τετάρτη και Πέμπτη

Δήμος Ερμιονίδας: Κλειστά τα σχολεία από Τρίτη μέχρι Πέμπτη

Δήμος Λιβαδειάς: Κλειστά τα σχολεία από Τρίτη μέχρι Πέμπτη

Δήμος Τρικκαίων: Τα σχολεία θα λειτουργήσουν μέχρι τις 11.30 π.μ. την Τετάρτη και την Πέμπτη

Δήμος Μετεώρων: Τα σχολεία θα λειτουργήσουν μέχρι τις 11.30 π.μ. από την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη

Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας: Κλειστά τα σχολεία από Τρίτη μέχρι και Πέμπτη

Δήμος Ερέτριας: Κλειστά τα σχολεία Τετάρτη και Πέμπτη

Δήμος Λαμιέων: Τα σχολεία θα λειτουργήσουν μέχρι τις 11.30 π.μ. την Τετάρτη και την Πέμπτη

Δήμος Θηβαίων: Τα σχολεία θα λειτουργήσουν μέχρι τις 11.30 π.μ. την Τετάρτη και την Πέμπτη

Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας: Τα σχολεία θα λειτουργήσουν μέχρι τις 11.30 π.μ. την Τετάρτη και την Πέμπτη

Υπουργείο Παιδείας: Μέτρα για την προστασία των μαθητών από τον καύσωνα

Με εγκύκλιο που εστάλη σε όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης το υπουργείο Παιδείας αναφέρεται σε σειρά μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να προστατευθούν οι μαθητές από τον επερχόμενο καύσωνα. Τα μέτρα απευθύνονται τόσο προς τους εκπαιδευτικούς όσο και προς τους γονείς και στόχο έχουν να μην προκύψουν προβλήματα υγείας από την έκθεση των παιδιών σε υψηλές θερμοκρασίες και στον ήλιο στη διάρκεια των διαλειμμάτων ή/και του μαθήματος της γυμναστικής.

Πηγή: skai.gr

