Σε περίπου 1,5 ώρα Ολυμπιακόςκαι Παναθηναϊκός AKTOR τίθενται αντιμέτωποι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Game 4 των τελικών της Stoiximan Basket League.



Λίγα λεπτά με την άφιξη των «ερυθρόλευκων» στο φαληρικό γήπεδο, η αποστολή των «πρασίνων» έκανε την εμφάνισή της στα πέριξ του γηπέδου. Στο σημείο, φυσικά, υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του να εισέρχονται στο εσωτερικό του ΣΕΦ.



Εκεί, ωστόσο, όπως καταγγέλλει η «πράσινη» ΚΑΕ με σχετικό βίντεο στα social media, διαπιστευμένοι του Ολυμπιακού επιτέθηκαν φραστικά στην αποστολή της ομάδας κατά την είσοδό της στο γήπεδο. Στο επίκεντρο των ύβρεων ήταν οι Αταμάν, Σλούκας και Παπαπέτρου. Όλα αυτά έλαβαν χώρα λίγο έξω από τα αποδυτήρια από μια μικρή μερίδα διαπιστευμένων των γηπεδούχων, με την αστυνομία, που βρισκόταν στο σημείο, να επεμβαίνει άμεσα.



Υπενθυμίζουμε ότι οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τίτλου μπροστά στο κοινό τους, με τους πρωταθλητές Ευρώπης από τη μεριά τους να έχουν αναθαρρήσει μετά τη νίκη τους στο τρίτο ματς στο ΟΑΚΑ πριν από δύο ημέρες.



Λίγη ώρα μετά το σκηνικό στο ΣΕΦ, εξάλλου, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media πήρε θέση για τις ύβρεις, λέγοντας: «Για αυτό θέλατε να μην έρθω ρε, τόσο γυναικάκια είσαστε. Για να κάνετε επίθεση στην αποστολή, τώρα θα βγουν τα βίντεο. Επίθεση στην αποστολή με διαπιστευμένους από τον Ολυμπιακό, με επίσημα καρτελάκια του Ολυμπιακού διαπιστεύσεις. Για να δω αν θα ξεκινήσει ο αγώνας.



Διαπιστευμένοι από τον Ολυμπιακό με καρτελάκια. Επίθεση στους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον προπονητή. Τι να πει κανείς. Πολιτεία, υπάρχει πολιτεία. Υπάρχει κανείς που να κοιτάει ή φταίω εγώ που από το σπίτι μου βρίζω. Αυτή τη στιγμή γίνονται επιθέσεις στους παίκτες του Παναθηναϊκού.



Κύριοι Αγγελόπουλοι που στείλατε επιστολές προς κάθε κατεύθυνση που στείλατε για όσα είπα στο Instagram θα στείλετε επιστολές για να καταδικάζετε τον κόσμο του Ολυμπιακού που προπηλάκισαν την αποστολή μας. Αυτοί σας ενδιαφέρουν ή σας ενδιαφέρει η υστεροφημία των διαιτητών».



Δείτε την άφιξη του Παναθηναϊκού AKTOR και το βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ:

Η υποδοχή της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR στο ΣΕΦ από διαπιστευμένους της ΚΑΕ Ολυμπιακός! #paobcaktor pic.twitter.com/wkzdmy1lB6 June 12, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.