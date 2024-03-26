Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στην Αϊτή - Ο Καναδάς απομακρύνει τους υπηκόους του

Ο Καναδάς μίσθωσε ελικόπτερα για να απομακρύνει εσπευσμένα υπηκόους του εγκατεστημένους στην Αϊτή, καθώς οι εμπορικές αεροπορικές συνδέσεις με την Πορτ-ο-Πρενς έχουν κοπεί, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η καναδική κυβέρνηση.

Ωστόσο, οι πρώτες πτήσεις που προβλεπόταν να γίνουν εντός της ημέρας προς τη γειτονική Δομινικανή Δημοκρατία τελικά δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσουν, αντίθετα με ό,τι είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

«Εξαιτίας των απρόβλεπτων μετεωρολογικών συνθηκών, οι αναχωρήσεις (...) αναβλήθηκαν και θα γίνουν μόλις το επιτρέψει ο καιρός» διευκρίνισε η καναδική διπλωματία το βράδυ. Στους καναδούς πολίτες που πρόκειται να φύγουν από τη χώρα με τις πτήσεις αυτές παρέχεται προσωρινή στέγη «με κάθε ασφάλεια», πρόσθεσε.

Η Αϊτή, που ήδη βίωνε βαθιά πολιτική κρίση και κρίση ασφαλείας, βρέθηκε αντιμέτωπη με θεαματική κλιμάκωση της βίας από τις αρχές Μαρτίου, όταν συμμορίες ένωσαν τις δυνάμεις τους κι άρχισαν να εξαπολύουν εφόδους σε στρατηγικές τοποθεσίες στην πρωτεύουσα. Το κυριότερο λιμάνι της πρωτεύουσας έχει αναστείλει τη λειτουργία του και το αεροδρόμιο έχει κλείσει μέχρι νεοτέρας.

Ως αυτό το στάδιο, 30 Καναδοί έχουν ζητήσει τη συνδρομή της κυβέρνησής τους για να εγκαταλείψουν εσπευσμένα το κράτος της Καραϊβικής, από το σύνολο των περίπου 3.000 καναδών υπηκόων στη χώρα.

«Δεν υπάρχει κανένας τρόπος φυγής από την Πορτ-ο-Πρενς χωρίς να τεθούν οικογένειες σε κίνδυνο», εξήγησε η καναδή υπουργός Εξωτερικών Μελανί Ζολί.

«Σε αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τους Καναδούς σε ασφαλή τοποθεσία» και «η Δομινικανή Δημοκρατία είναι η ταχύτερη οδός εσπευσμένης απομάκρυνσης».

Οι καναδικές αρχές σε πρώτη φάση θα διευκολύνουν τη μεταφορά στο γειτονικό κράτος των πιο ευάλωτων υπηκόων της χώρας, ειδικά όσων χρειάζονται ιατρική περίθαλψη ή έχουν παιδιά, εξήγησε η κυρία Ζολί.

Οι εσπευσμένες απομακρύνσεις ξένων υπηκόων πολλαπλασιάζονται, την ώρα που επικρατεί αβεβαιότητα για το πολιτικό μέλλον του φτωχότερου κράτους του δυτικού ημισφαιρίου και συμμορίες εξαπλώνουν τον έλεγχο τους, στην πρωτεύουσα και πέραν αυτής.

Η βία των συμμοριών έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους κι έχει αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες άλλους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι ΗΠΑ άρχισαν να απομακρύνουν εσπευσμένα υπηκόους τους από την Αϊτή την περασμένη εβδομάδα, χρησιμοποιώντας μισθωμένο ελικόπτερο. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως προγραμμάτιζε να γίνουν άλλες τρεις πτήσεις χθες Δευτέρα και τέσσερις σήμερα.

Η Ουάσιγκτον διευκόλυνε την ασφαλή μεταφορά εκτός Αϊτής 340 και πλέον πολιτών των ΗΠΑ από τη 17η Μαρτίου κι εξερευνά παράλληλα εναλλακτικές λύσεις για να απομακρυνθούν εσπευσμένα και άλλοι, διευκρίνισε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας Μάθιου Μίλερ.

Η έναρξη της διαδικασίας πολιτικής μετάβασης στην Αϊτή καθυστερεί εξαιτίας διαφορών μεταξύ των προσωπικοτήτων που αναμένεται να στελεχών το μελλοντικό λεγόμενο προεδρικό συμβούλιο, δυο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του de facto πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί πως παραιτείται.

Εν αναμονή, οι συμμορίες εξαπλώνονται, ειδικά στην πρωτεύουσα, που ήδη έλεγχαν κατά το 80%.

Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, αφότου η βία των συμμοριών κλιμακώθηκε, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους πάνω από 33.000 κάτοικοι της μητροπολιτικής περιοχής της Πορτ-ο-Πρενς, κατά τους αριθμούς του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

