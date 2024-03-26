Ο Καναδάς άρχισε χθες Δευτέρα να απομακρύνει εσπευσμένα από την Αϊτή υπηκόους της χώρας που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα της Καραϊβικής, καθώς η βία των συμμοριών εξαπλώνεται, δίνοντας προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους, ανακοίνωσε η επικεφαλής της καναδικής διπλωματίας Μελανί Ζολί.

Οι εσπευσμένες απομακρύνσεις ξένων υπηκόων πολλαπλασιάζονται, την ώρα που επικρατεί αβεβαιότητα για το πολιτικό μέλλον του φτωχότερου κράτους του δυτικού ημισφαιρίου και συμμορίες εξαπλώνουν τον έλεγχο τους, στην πρωτεύουσα και πέραν αυτής.

Η κλιμάκωση της βίας έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους κι έχει αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες άλλους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Κύμα επιθέσεων αυτόν τον μήνα έβαλε στο στόχαστρο αστυνομικά τμήματα, το κυριότερο λιμάνι της Πορτ-ο-Πρενς και το διεθνές αεροδρόμιο, κάτι που οδήγησε στην αναστολή των εμπορικών πτήσεων.

«Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση ασφαλείας χειροτέρεψε τις τελευταίες εβδομάδες και όσοι επιθυμούν να φύγουν αδυνατούν να το κάνουν εξαιτίας της κατάστασης ασφαλείας στο αεροδρόμιο», εξήγησε η καναδή υπουργός Εξωτερικών Ζολί κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων.

Οι καναδικές αρχές σε πρώτη φάση θα διευκολύνουν τη μεταφορά στη γειτονική Δομινικανή Δημοκρατία των πιο ευάλωτων υπηκόων της χώρας, ειδικά όσων χρειάζονται ιατρική περίθαλψη ή έχουν παιδιά, εξήγησε η κυρία Ζολί.

Περίπου 30 Καναδοί «έτοιμοι να ταξιδέψουν», δηλαδή υπήκοοι που έχουν τα απαραίτητα έγγραφα στη διάθεσή τους, ζήτησαν συνδρομή για να εγκαταλείψουν τη χώρα, σύμφωνα με τις καναδικές αρχές.

Η καναδική κυβέρνηση εργάζεται για να βρει άλλες επιλογές προκειμένου να μπορέσουν επίσης να φύγουν μέλη οικογενειών καναδών υπηκόων και μονίμων κατοίκων της χώρας, πάντα σύμφωνα με την ΥΠΕΞ.

Οι ΗΠΑ άρχισαν να απομακρύνουν εσπευσμένα υπηκόους τους από την Αϊτή την περασμένη εβδομάδα, χρησιμοποιώντας μισθωμένο ελικόπτερο. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως προγραμμάτιζε να γίνουν άλλες τρεις πτήσεις χθες Δευτέρα και τέσσερις σήμερα.

Η Ουάσιγκτον διευκόλυνε την ασφαλή μεταφορά εκτός Αϊτής 340 και πλέον πολιτών των ΗΠΑ από τη 17η Μαρτίου κι εξερευνά παράλληλα εναλλακτικές λύσεις για να απομακρυνθούν εσπευσμένα και άλλοι, διευκρίνισε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας Μάθιου Μίλερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

