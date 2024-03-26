Στη ρωσική περιοχή Khabarovsk, οι κάτοικοι τράβηξαν ένα εντυπωσιακό νυχτερινό βίντεο: Ξαφνικά, στον ουρανό εμφανίστηκε μια φλεγόμενη μπάλα, η οποία διέγραψε μεγάλη τροχιά και τελικά διαλύθηκε με πολλά μικρότερα κομμάτια.
In the Russian Khabarovsk region, residents took a video of a burning ball in the sky, which collapsed into many fragments during the fall
Astronomers suggested that it could be space debris related to yesterday's launch of the "Soyuz" rocket. pic.twitter.com/7D6vphoJwg— NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2024
Αρχικά, οι κάτοικοι πίστεψαν ότι πρόκειται για μετεωρίτη. Οι επιστήμονες όμως εξήγησαν ότι πιθανότατα είναι διαστημικά συντρίμμια που σχετίζονται με τη χθεσινή εκτόξευση του πυραύλου «Σογιούζ».
- Το Έβερεστ έγινε υπαίθρια...τουαλέτα λόγω των χιλιάδων ορειβατών-«Πάρτε μαζί σας τα περιττώματα» απαιτεί πλέον το Νεπάλ
- Έφοδος της αστυνομίας σε επαύλεις του ράπερ Σον «Ντίντι» (Παφ Ντάντι) για trafficking – Συνελήφθησαν οι δυο γιοι του (βίντεο, φωτογραφίες)
- Σήμερα κρίνεται στη Βρετανία το μέλλον του Ασάνζ – Το μεσημέρι η απόφαση αν θα εκδοθεί ή όχι στις ΗΠΑ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.