Στη ρωσική περιοχή Khabarovsk, οι κάτοικοι τράβηξαν ένα εντυπωσιακό νυχτερινό βίντεο: Ξαφνικά, στον ουρανό εμφανίστηκε μια φλεγόμενη μπάλα, η οποία διέγραψε μεγάλη τροχιά και τελικά διαλύθηκε με πολλά μικρότερα κομμάτια.

In the Russian Khabarovsk region, residents took a video of a burning ball in the sky, which collapsed into many fragments during the fall



Astronomers suggested that it could be space debris related to yesterday's launch of the "Soyuz" rocket. pic.twitter.com/7D6vphoJwg March 25, 2024

Αρχικά, οι κάτοικοι πίστεψαν ότι πρόκειται για μετεωρίτη. Οι επιστήμονες όμως εξήγησαν ότι πιθανότατα είναι διαστημικά συντρίμμια που σχετίζονται με τη χθεσινή εκτόξευση του πυραύλου «Σογιούζ».

Πηγή: skai.gr

