Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εντυπωσιακά φλεγόμενα διαστημικά συντρίμμια πάνω από ρωσική πόλη - Δείτε βίντεο

Αρχικά, οι κάτοικοι πίστεψαν ότι πρόκειται για μετεωρίτη οι επιστήμονες όμως εξήγησαν ότι πιθανότατα είναι διαστημικά συντρίμμια από τη χθεσινή εκτόξευση του πυραύλου «Σογιούζ».

δσφ

Στη ρωσική περιοχή Khabarovsk, οι κάτοικοι τράβηξαν ένα εντυπωσιακό νυχτερινό βίντεο: Ξαφνικά, στον ουρανό εμφανίστηκε μια φλεγόμενη μπάλα, η οποία διέγραψε μεγάλη τροχιά και τελικά διαλύθηκε με πολλά μικρότερα κομμάτια. 

Αρχικά, οι κάτοικοι πίστεψαν ότι πρόκειται για μετεωρίτη.  Οι επιστήμονες όμως εξήγησαν ότι πιθανότατα είναι διαστημικά συντρίμμια που σχετίζονται με τη χθεσινή εκτόξευση του πυραύλου «Σογιούζ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark