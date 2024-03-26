Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση ότι η αστυνομία σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έκαναν χθες έφοδο στην έπαυλη του διάσημου ράπερ Σον «Ντίντι» Κομπς (Sean 'Diddy' Combs, γνωστού και ως Παφ Ντάντι) στο Λος Αντζελες, την Καλιφόρνια, το Μαϊάμι και την Φλόριντα, στο πλαίσιο έρευνας για trafficking (σεξουαλική διακίνηση).

Κατά τις εφόδους έγιναν αρκετές συλλήψεις ενώ κατασχέθηκαν και πλήθος ηλεκτρονικών αρχείων που βρέθηκαν στα σπίτια του Ντίντι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και οι δύο γιοι του βραβευμένου μουσικού και παραγωγού, ο 30χρονος Τζάστιν και ο 25χρονος Κινγκ.

Στα τέλη του 2023 πολλές γυναίκες κατέθεσαν αγωγές και μηνήσεις κατά του ράπερ, για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς. Πρώτη ξεκίνησε τις μηνύσεις η πρώην φίλη του και τραγουδίστρια R&B Κάσι και ακολούθησαν και άλλες γυναίκες, ανάμεσα τους και μία καταγγέλλουσα που ισχυρίζεται ότι ο Κομπς την βίασε όταν αυτή ήταν 17 ετών. Ο ίδιος ο τραγουδιστής αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

