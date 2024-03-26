Οι ορειβάτες του Έβερεστ θα πρέπει να παίρνουν τα περιττώματά τους μαζί τους, καθώς το Νεπάλ προσπαθεί να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο πρόβλημα των απορριμμάτων.

Όσοι ελπίζουν να σκαρφαλώσουν στο Έβερεστ φέτος θα πρέπει να κάνουν κάποιες μικρές προσαρμογές στη λίστα με τα απαιραίτητα αντικείμενα που θα πάρουν μαζί τους.

Οι νέοι κανόνες ορίζουν πλέον ότι οι ορειβάτες θα κατεβάζουν τα περιττώματά τους από την υψηλότερη κορυφή του κόσμου, σε μια προσπάθεια του Νεπάλ να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ρύπανση.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που επιχειρούν να σκαρφαλώσουν στο Έβερεστ των 8.849 μέτρων (29.032 πόδια) το κάνουν μέσω του Νεπάλ, πληρώνοντας 11.000 δολάρια ο καθένας μόνο για την άδεια αναρρίχησης.

Με εξοπλισμό, φαγητό, συμπληρωματικό οξυγόνο, οδηγούς και πολλά άλλα, η αναρρίχηση κοστίζει πάνω από 35.000 δολλάρια.

Αλλά η ψηλότερη κορυφή του κόσμου έχει πρόβλημα με τα ανρθώπινα κακά, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του CCN λόγω του αριθμού των επισκεπτών και των σκληρών συνθηκών στο βουνό.

«Το πρόβλημα των ανθρώπινων απορριμμάτων στο Έβερεστ είναι πολύ μεγάλο», ανέφερε στο CNN ο Ντιβάς Πόχρελ, πρώτος αντιπρόεδρος της Ένωσης Κορυφαίων του Έβερεστ, προσθέτοντας ότι στα ψηλότερα σημεία του βουνού, «μολύνουν το ορεινό περιβάλλον».

Το Νεπάλ απαιτεί από όλους τους ορειβάτες του Έβερεστ να χρησιμοποιούν τσιπ παρακολούθησης.

Χωρίς τους νέους κανόνες, το πρόβλημα με τα ανθρώπινα περιττώματα ήταν πολύ πιθανό να επιδεινωθεί: Πέρυσι, το Νεπάλ έδωσε ένα ρεκόρ 478 αδειών αναρρίχησης για την ανάβαση στην κορυφή. Δώδεκα ορειβάτες επιβεβαιώθηκε ότι πέθαναν στο βουνό, ενώ άλλοι πέντε παραμένουν επισήμως αγνοούμενοι.

Ο Jinesh Sindurakar του Ορειβατικού Συλλόγου του Νεπάλ είπε στο CNN ότι εκτιμάται ότι 1.200 άτομα θα βρίσκονται στο Έβερεστ αυτή τη σεζόν.

«Κάθε άτομο παράγει 250 γραμμάρια περιττωμάτων την ημέρα και θα περάσουν 2 εβδομάδες στα ψηλότερα στρατόπεδα για την ώθηση της κορυφής», εξήγησε ο Sindurakar, προσθέτοντας ότι σε κάθε ορειβάτη θα δοθούν δύο σακούλες κοπράνων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν έξι. φορές.

Οι σακούλες περιέχουν χημικές ουσίες για να στερεοποιήσουν τα ανθρώπινα απόβλητα και να τα κάνουν άοσμα, είπε ο Sindurakar, και ο δήμος Khumbu Pasanglhamu του Νεπάλ θα εκδώσει περίπου 8.000 σακούλες αυτή τη σεζόν.

Οι προσπάθειες για τη μείωση του αντίκτυπου του τουρισμού στα Ιμαλάια έχουν ενταθεί, με 35.708 κιλά απορριμμάτων και πλαστικών να αφαιρούνται από κορυφές όπως το Έβερεστ, το Λότσε, η Ανναπούρνα και το Μπαρούντσε μέσω πρωτοβουλίας του Νεπαλικού Στρατού, σύμφωνα με τους Himalayan Times .

Πηγή: skai.gr

