Νέες ανησυχίες ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα θα μπορούσε να διευρυνθεί με σοβαρές οικονομικοπολιτικές συνέπειες εγείρει η κλιμάκωση των επιθέσεων σε αμερικανικά στρατεύματα αλλά και σε εμπορικά πλοία.

Με το αμερικανικό προσωπικό υπηρεσίας να βρίσκεται ολοένα και περισσότερο σε επικίνδυνη θέση βολής και τα αμερικανικά ναυτικά μέσα όπως επίσης και των συμμάχων να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού μετά από πολλαπλές επιθέσεις με drone, η επιδείνωση της κατάστασης οδηγεί σε μια τεταμένη περίοδο.

Όπως επισημάνει σε ανάλυσή του το CNN, οι αυξανόμενοι θαλάσσιοι κίνδυνοι από τον Ινδικό Ωκεανό έως την Ερυθρά Θάλασσα που εκτείνονται μέσω του Ιράκ, της Συρίας, του Λίβανου και του Ισραήλ αποτελεί προπομπό μια νέας ανεπιθύμητης εξωτερικής κρίσης. Οι προειδοποιήσεις του Ισραήλ ότι ο πόλεμος του εναντίον της Χαμάς στη Γάζα θα διαρκέσει μήνες, παρά την πίεση των ΗΠΑ για μείωση της έντασης των συγκρούσεων, απειλούν να αυξήσουν τις πιθανότητες να βγει ο πόλεμος εκτός ελέγχου.

Καταιγισμός επικίνδυνων κλιμακώσεων

Η αρχική ανησυχία ότι θα μπορούσε να ξεσπάσει ένας περιφερειακός πόλεμος μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου στην οποία θα εμπλακεί και η Χεζμπολάχ δεν έχει υλοποιηθεί προς το παρόν. Όμως ο ρυθμός των επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ φαίνεται να αποκτά δυναμική, τροφοδοτώντας φόβους για περαιτέρω αύξηση της έντασης.

Ο Μπάιντεν διέταξε αεροπορικές επιδρομές τη Δευτέρα εναντίον εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από μαχητές της φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής στο Ιράκ, τις οποίες οι ΗΠΑ κατηγόρησαν ότι χρησιμοποίησαν drone για να επιτεθούν στην αεροπορική βάση Erbil, τραυματίζοντας σοβαρά έναν Αμερικανό στρατιώτη.

Οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν χθες Τρίτη μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες συμμετείχαν στο σχεδιασμό επιθέσεων στην εμπορική ναυτιλία, οι οποίες οδήγησαν ορισμένα εμπορικά πλοία νααλλάξουν πορεία και να κατευθυνθούν προς την Αφρική αντί για τη Διώρυγα του Σουέζ, που αποτελεί την πιο οικονομική οδό, πυροδοτώντας φόβους για την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Επίσης,η αστάθεια που επικρατεί παγκοσμίως εξαπλώνεται και προς την Ινδία, αφού ένα δεξαμενόπλοιο με χημικά που επιχειρούσε στον Ινδικό Ωκεανό χτυπήθηκε από ιρανικό drone το Σάββατο, 200 ναυτικά μίλια από τις ινδικές ακτές, ανέφερε το Πεντάγωνο. Το Ιράν αρνήθηκε επανειλημμένα την ανάμειξή του.

Οι συνέπειες μιας κατάστασης που συνεχώς επιδεινώνεται

Το κύμα των νέων επεισοδίων που λαμβάνουν χώρα και υπογραμμίζει την πιθανότητα μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης του πολέμου, αποκαλύπτουν τον βαθμό στον οποίο οι αμερικανικές δυνάμεις είναι άμεσα εκτεθειμένες και εξηγούν τις ολοένα και πιο επείγουσες εκκλήσεις από την Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Κρίστοφερ Ο' Λίρι, πρώην διευθυντής ανάκτησης ομήρων για την κυβέρνηση των ΗΠΑ, δήλωσε στο "CNN News Central" την Τρίτη ότι ενώ η περιφερειακή κατάσταση δεν είχε προσεγγίσει τα χειρότερα σενάρια μέχρι στιγμής, η πιθανότητα επιδείνωσης της κατάστασης υπάρχει πάντα.

«Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου από τον άξονα της αντίστασης, την ελεγχόμενη από το Ιράν στρατηγική για την απόκτηση περιφερειακής επιρροής και ισχύος μέσω υποκατάστατων ομάδων όπως η Χαμάς, η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, η Χεζμπολάχ, η Κατάιμπ Χεζμπολάχ και οι Χούτι», είπε ο Ο' Λίρι.

«Έτσι, αν και υπήρξαν συνεχείς επιθέσεις,προε το παρόν έχουν περιοριστεί σε επιθέσεις των Χούτι σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά αυτές είναι μόνο προειδοποιήσεις για το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει. Εάν το Ιράν δείξει την πραγματική του δύναμη, τότε θα υπάρχει πραγματικό πρόβλημα στην περιφέρεια, ενάντια στα αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν στο Ιράκ και τη Συρία» προσθέτει.

Οικονομικές αλλά και στρατιωτικές συνέπειες

Μια διευρυμένη σύγκρουση θα μπορούσε να έχει οδυνηρές οικονομικές συνέπειες, δεδομένης της κρίσιμης σημασίας της Ερυθράς Θάλασσας για τις παγκόσμιες διαδρομές της αλυσίδας εφοδιασμού για ενέργεια και αγαθά. Η πλωτή οδός συνορεύει ανατολικά με την Υεμένη και τη Σαουδική Αραβία και στα δυτικά με την Ερυθραία, το Σουδάν και την Αίγυπτο. Δεδομένης της απειλητικής κατάστασης που επικρατεί το τελευταίο καιρό στην Ερυθρά Θάλασσα, οι εταιρείες διέταξαν τα πλοία τους να ακολουθούν μια πιο ακριβή και χρονοβόρα διαδρομή γύρω από την Αφρική. Η πιθανή οικονομικής αναταραχής ώθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σχηματίσουν έναν διεθνή συνασπισμό για την προστασία των εμπορικών πλοίων από τις επιθέσεις των Χούτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν πριν από τα Χριστούγεννα ότι κράτη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μπαχρέιν, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και οι Σεϋχέλλες είχαν υπογράψει να παρέχουν βοήθεια στην Ερυθρά Θάλασσα. Ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει τουλάχιστον 100 επιθέσεις εναντίον 12 διαφορετικών εμπορικών και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα τον τελευταίο μήνα, σε ένα «πολύ σημαντικό εύρος επιθέσεων» που δεν έχει παρατηρηθεί σε τουλάχιστον «δύο γενιές», δήλωσε ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. .

Η πιθανότητα στρατιωτικής δράσης στη Μέση Ανατολή είναι το τελευταίο πράγμα με το οποίο ο Μπάιντεν -ο οποίος έχει ήδη επενδύσει βαθιά στην προσπάθεια να σώσει την Ουκρανία από μια ρωσική επίθεση- θα ήθελε να αντιμετωπίσει καθώς ξεκινά το 2024. Από την άλλη ο Μπανιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα στρατεύματα στη Γάζα και είχε δηλώσει ότι επρόκειτο για έναν «μακροχρόνιο αγώνα». Ωστόσο, αυτό αποτελεί ένα σενάριο που οι ΗΠΑ και ιδιαίτερα ο Μπάιντεν, δεν μπορούν και ούτε επιθυμούν να επιτρέψουν να γίνει μακροπρόθεσμη πραγματικότητα.

Πηγή: skai.gr

