Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε σήμερα πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση Μέσης Ανατολής (Centcom).

Με διάφορα στρατιωτικά μέσα, μεταξύ των οποίων και αεροπλάνα, καταρρίφθηκαν 12 μη επανδρωμένα, επιθετικά αεροσκάφη, 3 βαλλιστικοί πύραυλοι κατά πλοίων και δύο πύραυλοι πλεύσης στα νότια της Ερυθράς Θάλασσας», ανέφερε η Centcom σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Στην ίδια ανάρτηση διευκρινίζεται ότι δεν αναφέρθηκαν ζημιές, ούτε τραυματισμοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.