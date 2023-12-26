Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε σήμερα πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση Μέσης Ανατολής (Centcom).
Με διάφορα στρατιωτικά μέσα, μεταξύ των οποίων και αεροπλάνα, καταρρίφθηκαν 12 μη επανδρωμένα, επιθετικά αεροσκάφη, 3 βαλλιστικοί πύραυλοι κατά πλοίων και δύο πύραυλοι πλεύσης στα νότια της Ερυθράς Θάλασσας», ανέφερε η Centcom σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.
Στην ίδια ανάρτηση διευκρινίζεται ότι δεν αναφέρθηκαν ζημιές, ούτε τραυματισμοί.
