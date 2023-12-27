Μετά από μια μείωση τιμής διατίθεται ξανά προς πώληση το μοναδικό αντίγραφο της Λίστας του Σίντλερ. Το σπάνιο ιστορικό κειμήλιο διατίθεται έναντι 1,8 εκατ. δολαρίων μέσω του Moments in Time. Ο συλλέκτης είχε τη λίστα από την οικογένεια του Itzhak Stern, δεξί χέρι του Σίντλερ.

Η λίστα του Σίντλερ είχε βγει ξανά προς πώληση, με την τιμή να ξεπερνά τα δύο εκατ. δολάρια. Η υψηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί προς πώληση ήταν στα 2,5 εκατ. δολάρια. Ο συλλέκτης ελπίζει ότι η μειωμένη τιμή είναι πιο προσιτή, με τον ιστότοπο να επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα αντικείμενο ενός πραγματικά απίστευτου μεγέθους.

Schindler’s List Original Copy On Sale Again After Price Cut | Click to read more 👇 https://t.co/1dlpZgaDCK — TMZ (@TMZ) December 27, 2023

Η Λίστα του Σίντλερ, με ημερομηνία 18 Απριλίου 1945, είναι η προτελευταία λίστα από συνολικά 7. Αποτελείται από 14 σελίδες που απαριθμεί 801 ονόματα. Είναι, επίσης, η μοναδική από τους 4 καταλόγους που υπάρχουν. Ο ένας στεγάζεται στο Μουσείο Ολοκαυτώματος στην Ουάσιγκτον, οι άλλοι δύο βρίσκονται στο Κέντρο Μνήμης του Ολοκαυτώματος του Ισραήλ.

Η πώληση της Λίστας του Σίντλερ είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου του αναδυόμενου αντισημιτισμού εν μέσω της σύγκρουσης Ισραήλ – Παλαιστίνης.

Τα έγγραφα χρησιμοποιήθηκαν από τον Γερμανό βιομήχανο Όσκαρ Σίντλερ, ο οποίος έσωσε περισσότερες από 1.200 ζωές Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, απασχολώντας τους στα εργοστάσιά του.

Ποιος δεν θυμάται τη διάσημη ταινία «Η λίστα του Σίντλερ» του 1993, με πρωταγωνιστές τους Liam Neeson, Ralph Fiennes και Ben Kingsley. Η ταινία ήταν η υλοποίηση ενός σχεδίου που είχε προτείνει ο Spielberg από το 1963. Γυρισμένη στην Κρακοβία της Πολωνίας, σε ασπρόμαυρο για μια διαχρονική αίσθηση, με τον Τζον Γουίλιαμς να συνθέτει τη μουσική, η «Λίστα του Σίντλερ» απέσπασε τις καλύτερες κριτικές, κερδίζοντας επτά Όσκαρ.

