Μακρόν για Ζακ Ντελόρ: «Οι αγώνες του και τα ιδανικά θα μας δεσμεύουν για πάντα»

Το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Ζακ Ντελόρ στην πολιτική ζωή της Γαλλίας, τη συνεισφορά του στην οικοδόμηση της ενωμένης Ευρώπης και τους αγώνες του για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη υπογράμμισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε ανακοίνωσή του με αφορμή τον θάνατο του πρώην προέδρου της Ευρωπαΐκής Επιτροπής.

«Οι αγώνες του και τα ιδανικά θα μας δεσμεύουν για πάντα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Γαλλίας χαιρετίζοντας το έργο του Ζακ Ντελόρ.

Πηγή: skai.gr

