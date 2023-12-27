«Είμαστε όλοι οι κληρονόμοι του έργου ζωής του Zακ Ντελόρ: μιας ζωντανής και ευημερούσας Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναφέρει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως σημειώνει σε δήλωσή της, ο Ζακ Ντελόρ σφυρηλάτησε το όραμά του για μια ενωμένη Ευρώπη και τη δέσμευσή του για ειρήνη κατά τις σκοτεινές ώρες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

«Με αξιοσημείωτη ευφυΐα και απαράμιλλη ανθρωπιά, υπήρξε ο ακούραστος υπέρμαχος της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών και στη συνέχεια της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Μια ιδέα που έφερε στη ζωή χάρη, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς, το πρόγραμμα Erasmus και τα πρώτα στάδια ενός ενιαίου νομίσματος, διαμορφώνοντας έτσι ένα ευημερούν και ισχυρό ευρωπαϊκό μπλοκ», επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προσθέτει ότι «η προεδρία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίστηκε από τη βαθιά δέσμευση για την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη - αξίες που έχουν πλέον τις ρίζες τους στην Ένωσή μας».

«Ο Ζακ Ντελόρ ήταν ένας οραματιστής που έκανε την Ευρώπη πιο δυνατή. Το έργο του είχε βαθιά επίδραση στη ζωή γενεών Ευρωπαίων, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου. Του είμαστε βαθιά ευγνώμονες.

Ας τιμήσουμε την κληρονομιά του ανανεώνοντας και αναζωογονώντας συνεχώς την Ευρώπη μας», καταλήγει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σαρλ Μισέλ: Μεγάλος Γάλλος και μεγάλος Ευρωπαίος

Aπό την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντα και σημειώνει ότι «ο Ζακ Ντελόρ οδήγησε τον μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας προς μια αληθινή Ένωση, βασισμένη σε ανθρωπιστικές αξίες και υποστηριζόμενη από μια ενιαία αγορά και ένα ενιαίο νόμισμα, το ευρώ».

«Υπήρξε παθιασμένος και συγκεκριμένος υπερασπιστής του μέχρι τις τελευταίες του μέρες. Μεγάλος Γάλλος και μεγάλος Ευρωπαίος, έμεινε στην ιστορία ως ένας από εκείνους που οικοδόμησαν την Ευρώπη μας», συμπληρώνει.

Ρομπέρτα Μέτσολα: Η ΕΕ χάνει έναν γίγαντα

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα αναφέρει ότι «με τον θάνατο του Ζακ Ντελόρ, η ΕΕ χάνει έναν γίγαντα».

«Ο τελευταίος επίτιμος πολίτης της Ευρώπης εργάστηκε ακούραστα ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια ενωμένη Ευρώπη», επισήμανε και κατέληξε λέγοντας ότι «γενιές Ευρωπαίων θα συνεχίσουν να επωφελούνται από την κληρονομιά του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

