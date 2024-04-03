Στον κίνδυνο διάχυσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά το χτύπημα στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό αλλά και στις δύσκολες ισορροπίες που καλούνται να διατηρήσουν οι παγκόσμιες ηγεσίες, αναφέρεται σε ανάλυσή του το BBC.

Οι ηγεσίες στις κυβερνήσεις και τις ένοπλες δυνάμεις στο Ισραήλ και την Τεχεράνη, στα κεντρικά γραφεία της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού και πιο μακριά στον Κόλπο, την Ευρώπη και την Αμερική βρίσκονται αντιμέτωπες με κρίσιμες επιλογές αναφορικά με την εύφλεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Μέση Ανατολή.

Η δολοφονία ξένων εργαζομένων που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μπορεί τελικά να σηματοδοτήσει την εξάντληση της υπομονής των συμμάχων του Ισραήλ, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει στην ανάλυσή του το βρετανικό δίκτυο.

Το Ισραήλ και η Αίγυπτος έχουν απαγορεύσει σε ξένους δημοσιογράφους την είσοδο στη Γάζα, εκτός από περιστασιακές, άκρως ελεγχόμενες και σύντομες επισκέψεις με την παρουσία του ισραηλινού στρατού. Οι εμπόλεμοι πρέπει να κερδίσουν τη μάχη των μέσων ενημέρωσης σε μια εποχή ασύμμετρου πολέμου όπου η νίκη ή η ήττα μπορούν να βασίζονται τόσο σε αντιλήψεις όσο και στην πραγματικότητα της μάχης. Απαγορεύεται επίσης στους δημοσιογράφους η πρόσβαση σε έναν πόλεμο όταν τα μέρη που εμπλέκονται έχουν κάτι να κρύψουν, συνεχίζει το BBC.

Αλλά ακόμη και χωρίς ξένους δημοσιογράφους επί του πεδίου, υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι το Ισραήλ δεν τηρεί, όπως ισχυρίζεται, τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους νόμους του πολέμου όπως είναι η προστασία των αμάχων ή η ελεύθερη διακίνηση βοήθειας για την αντιμετώπιση του λιμού που πλήττει τους αμάχους λόγω των ενεργειών του ίδιου του Ισραήλ. Μετά το χτύπημα στην ομάδα της ΜΚΟ στη Γάζα, ο Πρόεδρος Μπάιντεν χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα στις δημόσιες δηλώσεις του για να καταδικάσει τις ενέργειες του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος και οι συνεργάτες του πρέπει τώρα να αποφασίσουν εάν τα λόγια είναι αρκετά. Μέχρι στιγμής, έχουν αντισταθεί στις εκκλήσεις να τεθούν όροι για τη χρήση αμερικανικών όπλων στη Γάζα ή ακόμη και να κλείσουν τη γραμμή ανεφοδιασμού.

Η οργή για τον Νετανιάχου

Ενώ τα όπλα εξακολουθούν να φτάνουν, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, η επιβίωση της κυβέρνησης του οποίου εξαρτάται από σκληροπυρηνικούς Εβραίους υπερεθνικιστές, ενδεχομένως να αισθάνεται ότι μπορεί ακόμα να αντέξει οικονομικά και να συνεχίσει να αψηφά τον Πρόεδρο Μπάιντεν. Κομβικό σημείο αναμένεται να αποτελέσει η επίθεση του Ισραήλ στη Χαμάς στη Ράφα, απόφαση για την οποία οι ΗΠΑ έχουν διαμηνύσει στο Ισραήλ ότι θα επιδεινώσουν την ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας. Τα αμερικανικά συμφέροντα και η πολιτική εικόνα του Τζο Μπάιντεν σε μια εκλογική χρονιά έχουν ήδη πληγεί από αυτό που πολλές χώρες θεωρούν συνενοχή με το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου επέστρεψε στα καθήκοντά του μετά από δύο ημέρες άδειας για εγχείρηση κήλης και βρέθηκε αντιμέτωπος με τεράστιες διαδηλώσεις που απαιτούν την παραίτησή του και ζητούν πρόωρες εκλογές.

Οι βαθιές πολιτιστικές και πολιτικές ρωγμές μεταξύ των Ισραηλινών που παραμέρισαν μετά τις 7 Οκτωβρίου είναι ξανά παρούσες, αναφέρει το BBC. Ο πρωθυπουργός βρίσκεται ενώπιον ενός πολιτικού προβλήματος, κατηγορούμενος από τους αντιπάλους του ότι κατέστρεψε τις δυνάμεις του Ισραήλ τόσο άσχημα που η Χαμάς εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να επιτεθεί.

Παράλληλα, εκατομμύρια Ισραηλινοί που πιστεύουν ότι διεξάγουν έναν δίκαιο πόλεμο κατά της Χαμάς δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στον Νετανιάχου.

Στις κατηγορίες που αποδίδουν στον ισραηλινό πρωθυπουργό, περιλαμβάνονται η παράταση του πολέμου για να αναβάλει τη στιγμή που θα πρέπει λογοδοτήσει για τα λάθη του, η αποτυχία του να φέρει τους ομήρους του Ισραήλ στο σπίτι με ασφάλεια και η αποξένωση ζωτικών συμμάχων, ξεκινώντας από τον Πρόεδρο Μπάιντεν. Στα παραπάνω προστίθεται και η κριτική για το γεγονός ότι μετά από μια τεράστια επίθεση πάνω από έξι μήνες η Χαμάς εξακολουθεί να μάχεται, και ο ανώτερος ηγέτης της στη Γάζα, ο Γιαχία Σινουάρ παραμένει ζωντανός κάπου στη Λωρίδα.

Πόλεμος σε πολλά μέτωπα

Ένα άλλο σημείο καμπής που θα καθορίσει τα επόμενα στάδια της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι η δολοφονία ενός ανώτερου Ιρανού στρατηγού στη Δαμασκό, που ευρέως αποδίδεται σε ισραηλινό χτύπημα.

Την ίδια ώρα, ένας άλλος σκιώδης πόλεμος διεξάγεται στα σύνορα με τον Λίβανο παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα από τον περασμένο Οκτώβριο. Ξεκίνησε με τη Χεζμπολάχ, την ισχυρή λιβανέζικη πολιτοφυλακή που επιτίθεται στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας τη Χαμάς στη Γάζα. Ωστόσο, δεν ήταν η επίθεση στην οποία ήλπιζε η ηγεσία της Χαμάς καθώς ούτε η Χεζμπολάχ ούτε οι προστάτες της στην Τεχεράνη ήθελαν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ισραήλ και, έμμεσα, με τους Αμερικανούς υποστηρικτές του. Ούτε όμως και οι Αμερικανοί ήθελαν διάχυση του πολέμου και συγκρατούσαν το Ισραήλ από το να απαντήσει με πλήρη ισχύ.

Από την αρχή της σύγκρουσης το Ισραήλ ρυθμίζει την ισχύ της σύγκρουσης, εξαπολύοντας επιθέσεις βαθύτερα μέσα στον Λίβανο και τη Συρία. Μία στιγμή κλιμάκωσης ήταν εκείνη της Δευτέρας με το χτύπημα στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό.

Στο βόρειο Ισραήλ, τοπικοί αξιωματούχοι και κάτοικοι έχουν εκφράσει την ισχυρή υποστήριξή τους όχι μόνο για τη δολοφονία αλλά και για μια εισβολή στο νότιο Λίβανο προκειμένου να εξοντωθεί η Χεζμπολάχ.

Πριν από ακριβώς έξι μήνες, με απόλυτη μυστικότητα, η Χαμάς έθεσε σε πλήρη δράση το σχέδιο μάχης που ονόμασε πλημμύρα Αλ-Ακσά, επαναφέροντας τη σύγκρουση στην κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας. Ήταν η χειρότερη μέρα του Ισραήλ από τότε που κέρδισε τον πόλεμο για την ανεξαρτησία του το 1948.

Η «ισχυρή εκδίκηση» που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου έχει μέχρι στιγμής σκοτώσει περισσότερους από 32.000 Παλαιστίνιους, η πλειοψηφία των οποίων ήταν άμαχοι. Η στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ που του παρέχουν οι ΗΠΑ έχει ισοπεδώσει το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας. Ο πόλεμος έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή και τώρα μπορεί να εισέρχεται σε νέα φάση.

Τα αντίποινα του Ιράν

Ούτε το Ισραήλ θέλει αυτόν τον πόλεμο, αλλά το χτύπημα στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό ενδεχομένως να αποτελεί σημάδι ότι το Ισραήλ πιστεύει ότι το Ιράν και το δίκτυο που αποκαλεί τον άξονα αντίστασής του μπορεί να είναι αδύναμα. Αν ναι, είναι μια επικίνδυνη στρατηγική. Το Ιράν θα θελήσει να αποκαταστήσει τη χαμένη αίγλη και θα προσπαθήσει να απαντήσει με τρόπο που θα αιφνιδιάσει το Ισραήλ.

Ακόμα κι αν φαντάζει δύσκολη μία ευθεία αντεπίθεση το Ιράν θα μπορούσε να πλήξει έναν ισραηλινό στόχο σε άλλη χώρα ή να πραγματοποιήσει κυβερνοεπίθεση. Ακόμα θα μπορούσε να εντείνει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σε αυτό το σταυροδρόμι, ούτε το Ισραήλ, ούτε το Ιράν, αλλά ούτε και η Χεζμπολάχ θέλουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο που θα είχε τρομερές συνέπειες για όλους τους. Αλλά καμία πλευρά δεν φαίνεται έτοιμη να σταματήσει τη διολίσθηση προς αυτήν την προοπτική.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.