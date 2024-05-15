Η ακρίβεια φτωχοποιεί με εκθετικό τρόπο τον ελληνικό λαό, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, κατά την επίσκεψη του στη Δημοτική Αγορά της Ξάνθης.

"Αυτό που επικρατεί στη Δημοτική Αγορά της Ξάνθης είναι, για άλλη μία φορά, η απόδειξη αυτού που λένε τα νούμερα της Eurostat ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι στον πάτο της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία.Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχουν προκαλέσει την απόλυτη ησυχία εδώ μέσα στη Δημοτική Αγορά", είπε ο κ. Κασσελάκης και υπογράμμισε:"Εκλεισαν τόσες θέσεις που ήταν παλιά ζωντανές επιχειρήσεις, καταστήματα, έμποροι.

Προφανώς οι συμπολίτες έχουν πάει στα σούπερ μάρκετ και στις μεγάλες αλυσίδες για να παίρνουν τα βασικά τους αγαθά. Κι εδώ μου είπε ένας καταστηματάρχης εκεί που αγόραζαν ψάρι δύο φορές την εβδομάδα παίρνει μία φορά σε 15 μέρες. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο η ακρίβεια ταλανίζει τον ελληνικό λαό και πόσο ειδικά έξω από τα αστικά κέντρα, όπως εδώ στη Θράκη, πού είναι μία παραμελημένη περιοχή της χώρας μας, η ακρίβεια πραγματικά φτωχοποιεί τον κόσμο με εκθετικό τρόπο".

Τόνισε την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα κατά της ακρίβειας, ενώ επεσήμανε:"Ο πρωθυπουργός αποκαλούσε την ακρίβεια εισαγόμενη προεκλογικά και τώρα έρχεται και λέει τη χώρα μας μπανανία και ότι θα πολεμήσει την ακρίβεια, ότι υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία δεν έχουν εφαρμόσει ακόμα, τα οποία για κάποιο λόγο τα καθυστερούν, δεν καταλαβαίνω γιατί. Αν πραγματικά θέλει να βοηθήσει τον κόσμο να μειώσει στο 0% τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, να βάλει ένα πλαφόν στο ηλεκτρικό ρεύμα και επιτέλους να μπει ένα τέλος στην αισχροκέρδεια.

Άρα, λοιπόν, προτάσεις υπάρχουν. Η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη. Είναι πολιτική βούληση και αν θέλουν να πουν στον κόσμο ότι δεν υπάρχει η ακρίβεια ή δεν είναι τόσο σημαντικό θέμα, ας έρθουν εδώ στη Δημοτική Αγορά της Ξάνθης να δουν πως έχει μαραζώσει".

Ο κ. Κασσελάκης έκανε περιοδεία στο κέντρο της Ξάνθης, συνοδευόμενος από υποψήφιους ευρωβουλευτές του κόμματος, ενώ άθισε σε καφέ στην πλατεία " Ρολόι", όπου συναντήθηκε με εργαζόμενους στο καζίνο, οι οποίοι έχουν δεχθεί προειδοποίηση απόλυσης, και άκουσε τα προβλήματα τους.

Περπάτησε στους κεντρικούς δρόμους, μπήκε σε αρκετά καταστήματα και συζήτησε με το προσωπικό. Έκανε χειραψίες με πολίτες, με τους οποίους είχε και ολιγόλεπτες συζητήσεις, για τις ευρωεκλογές και όχι μόνο, και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.