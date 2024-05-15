Ένα αρκετά επίκαιρο task έχουν να φέρουν εις πέρας σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Ποιο είναι το κατάλληλο outfit για μία νονά;

Οι συμβουλές που ακούγονται από την κριτική επιτροπή είναι πολλές και χρήσιμες καθώς πέρα από το στιλιστικό μέρος αφορούν και στην πρακτικότητα ενός συνόλου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις μίας τέτοιας μέρας.

Η Νατάσα κρίνει την εμφάνιση της Δήμητρας ως basic και αδιάφορη όμως το αληθινό πρόβλημα στο look είναι το τακούνι και το ύφασμα που έχει επιλέξει!

Η εξέλιξη που έχει δείξει μέσα στο διαγωνισμό η Μπι ενθουσιάζει τον Λάκη Γαβαλά ο οποίος την κατατάσσει στα άτομα που «υποχρεωτικά πρέπει να υπηρετούν τη μόδα», τα λόγια του τη συγκινούν.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης παρότι μοιράζεται τον ίδιο ενθουσιασμό νιώθει απογοητευμένος από τη συμπεριφορά των διαγωνιζόμενων και τις βαθμολογίες που ανταλλάσσουν καθώς θεωρεί πως η συγκεκριμένη πρακτική εμποδίζει την εξέλιξή τους.

Η Αναστασία επιλέγει να φορέσει τα ρούχα που φορούσε η μητέρα της στη δική της βάφτιση! Πώς θα αξιολογηθεί το look της;

Τι είναι το «gate keeping» που κάνουν οι περισσότερες διαγωνιζόμενες;

