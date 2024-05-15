Συνολική κάθειρξη 23 ετών (με εκτιτέα τα 20) επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 50χρονο που καταγγέλθηκε για ασελγείς πράξεις σε βάρος της 10χρονης ανιψιάς του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για βιασμό κατ' εξακολούθηση (τετελεσμένο και σε απόπειρα), γενετήσιες πράξεις με ανήλικη (κάτω των 12 ετών) και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας με ανήλικη παθούσα, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου, ο 50χρονος επέστρεψε στις φυλακές.

Στην απολογία του ο 50χρονος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι δεν βρέθηκε ποτέ μόνος του με την ανιψιά του, ενώ χαρακτήρισε «εκδικητική» την καταγγελία διότι είχε αποκαλύψει ένα μυστικό του παιδιού στη μητέρα της.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πράξεις τελέστηκαν εντός του 2021 σε περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Είχε προηγηθεί καταγγελία των γονιών της 10χρονης (τότε) παθούσας, στους οποίους μίλησε το παιδί.

Η δικογραφία περιλαμβάνει μηνύματα ακατάλληλου περιεχομένου που αντάλλασε ο 50χρονος με την ανιψιά του, όπως επίσης τις καταγγελίες του κοριτσιού για τη σεξουαλική του κακοποίηση από τον θείο του.

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή του κατηγορούμενου και σχολιάζοντας την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στην οποία υπεβλήθη η ανήλικη ανέφερε ότι η παθούσα «δεν είχε λόγο να πει ψέματα […] και μετέφερε λεπτομέρειες για όσα συνέβαιναν».

Καταθέτοντας πάντως ως μάρτυρες στο δικαστήριο, οι γονείς της ανήλικης μετέβαλαν τις αρχικές τους καταγγελίες, ανακαλώντας το περιεχόμενό τους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

