Εκλογές τον Σεπτέμβριο ζητά ο Μπένι Γκαντζ

Ο Μπένι Γκαντζ, που είναι μέλος του πολεμικού συμβουλίου του Ισραήλ, ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών μέχρι τον Σεπτέμβριο, την ώρα που η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό για τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

«Πρέπει να συμφωνήσουμε μια ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών τον Σεπτέμβριο, σχεδόν έναν χρόνο μετά (την έναρξη) του πολέμου, αν θέλετε», είπε ο Γκαντζ σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση. «Ο καθορισμός της ημερομηνίας θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε τη στρατιωτική προσπάθεια, στέλνοντας ταυτόχρονα το μήνυμα στους πολίτες του Ισραήλ ότι σύντομα θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους σε εμάς», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

