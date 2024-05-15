Πρωτεΐνες στο αίμα που θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους για καρκίνο περισσότερα από επτά χρόνια πριν από τη διάγνωσή του ανακάλυψαν ερευνητές σε δύο μελέτες, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από τον βρετανικό ερευνητικό φορέα «Cancer Research UK» και δημοσιεύονται στο περιοδικό «Nature Communications».

Οι επιστήμονες εντόπισαν 618 πρωτεΐνες, που συνδέονται με 19 διαφορετικούς τύπους καρκίνου. Σε αυτές συγκαταλέγονται 107 πρωτεΐνες σε μια ομάδα ανθρώπων, των οποίων το αίμα είχε συλλεχθεί τουλάχιστον επτά χρόνια πριν από τη διάγνωση.

Η ομάδα ανακάλυψε ότι αυτές οι πρωτεΐνες θα μπορούσαν να εμπλέκονται στα πολύ πρώιμα στάδια του καρκίνου, οπότε θα μπορούσε να προληφθεί, και πιστεύουν ότι ορισμένες από αυτές τις πρωτεΐνες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση του καρκίνου πολύ νωρίτερα από ό,τι είναι δυνατόν σήμερα.

Στην πρώτη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα αίματος από την βιοϊατρική τράπεζα δεδομένων UK Biobank, τα οποία ελήφθησαν από περισσότερα από 44.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 4.900 ατόμων που στη συνέχεια διαγνώστηκαν με καρκίνο.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της πρωτεομικής, όπου γίνεται ανάλυση του συνόλου των πρωτεϊνών σε ένα βιολογικό δείγμα, οι επιστήμονες ανέλυσαν ένα σύνολο 1.463 πρωτεϊνών από ένα μόνο δείγμα αίματος από κάθε άτομο. Συνέκριναν τις πρωτεΐνες των ατόμων που διαγνώστηκαν και όσων δεν διαγνώστηκαν με καρκίνο για να αναζητήσουν τις διαφορές μεταξύ τους. Επίσης, εντόπισαν 182 πρωτεΐνες που διέφεραν στο αίμα τρία χρόνια πριν από τη διάγνωση του καρκίνου.

Στη δεύτερη μελέτη εξέτασαν γενετικά δεδομένα από περισσότερες από 300.000 περιπτώσεις καρκίνου για να ερευνήσουν σε βάθος ποιες πρωτεΐνες του αίματος εμπλέκονται στην ανάπτυξη του καρκίνου και θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο νέων θεραπειών. Βρήκαν 40 πρωτεΐνες στο αίμα που επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης εννιά διαφορετικών τύπων καρκίνου. Ωστόσο, ενώ η μεταβολή αυτών των πρωτεϊνών μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει τις πιθανότητες να αναπτύξει κάποιος καρκίνο, οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι θα πρέπει να κάνουν περαιτέρω έρευνα για να ανακαλύψουν τον ακριβή ρόλο που παίζουν αυτές οι πρωτεΐνες στην ανάπτυξη του καρκίνου, ποιες από τις πρωτεΐνες είναι οι πιο αξιόπιστες για να ελεγχθούν, ποιες εξετάσεις θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για την ανίχνευση των πρωτεϊνών στην κλινική και ποια φάρμακα θα μπορούσαν να στοχεύσουν αυτές τις πρωτεΐνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

