Προκηρύχτηκαν δημοτικές εκλογές στον δήμο Βελιγραδίου για τις 2 Ιουνίου

Η πρόεδρος της σερβικής βουλής 'Ανα Μπρνάμπιτς προκήρυξε την διεξαγωγή νέων εκλογών στο δήμο του Βελιγραδίου για τις 2 Ιουνίου. Η επανάληψη των δημοτικών εκλογών στην πρωτεύουσα αποτελούσε αίτημα της αντιπολίτευσης η οποία υποστηρίζει ότι στις εκλογές του περασμένου Δεκεμβρίου έγινε νοθεία που αλλοίωσε το αποτέλεσμα.

Στις εκλογές της 17ης Δεκεμβρίου στο Βελιγράδι το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) αναδείχθηκε πρώτη δύναμη ωστόσο δεν κατάφερε να βρει πολιτικούς συμμάχους στο δημοτικό συμβούλιο για να μπορέσει να εκλέξει δήμαρχο.

Στη διάσκεψη κυβερνητικών κομμάτων και αντιπολίτευσης που πραγματοποιήθηκε στο σερβικό κοινοβούλιο, εχθές και σήμερα, για την βελτίωση των εκλογικών συνθηκών δεν επετεύχθη συμφωνία.

Η κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα να διεξαχθούν ταυτόχρονα σε όλους τους δήμους της Σερβίας οι αυτοδιοικητικές εκλογές.

Η αντιπολίτευση κατέθεσε το αίτημα αυτό για να αποτραπεί το φαινόμενο της «μετανάστευσης ψηφοφόρων» από δήμους όπου δεν διεξάγονται εκλογές σε άλλους δήμους όπου διεξάγονται.

Σημειώνεται ότι το φαινόμενο αυτό καταγράφηκε στις προηγούμενες εκλογές και από τους ξένους παρατηρητές. Το γραφείο του ΟΑΣΕ για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ODIHR) κατέθεσε πρόταση 25 σημείων για την βελτίωση των εκλογικών συνθηκών. Η σερβική κυβέρνηση υλοποίησε για την ώρα μόνο τέσσερις προτάσεις του ODIHR.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

