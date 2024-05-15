ΑΕΚ: Στο GPS η OPAP Arena έγινε… Ολυμπιακός Arena!

Και ενώ η κουβέντα για το πώς θα διεξαχθεί ο τελικός του Europa Conference League έχει φουντώσει, με τις διαβουλεύσεις για τη μεταφορά των οπαδών του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια να είναι διαρκείς και την αστυνομία να καταστρώνει στρατηγικό σχέδιο, προκειμένου να κυλήσουν όλα ομαλά το βράδυ της Τετάρτης 29 Μαΐου, υπάρχει και ο χαβαλές του όλου πράγματος…



Κατόπιν, προφανώς, μαζικού «ντου» φίλων της ομάδας του Πειραιά, για να αλλάξει το όνομα του γηπέδου, αν πατήσει κανείς OPAP Arena στο GPS της Google, θα του εμφανίσει την έδρα της ΑΕΚ ως… Ολυμπιακός OPAP Arena!



Κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ δεν χάρηκαν ιδιαίτερα βέβαια, και στα σχόλια, στις αξιολογήσεις του γηπέδου, κράζουν ανελέητα την Google, που επέτρεψε την τροποποίηση του ονόματος του γηπέδου. Φυσικά, αυτό αναμένεται σύντομα να διορθωθεί!



Να σημειωθεί πως έχουμε δει πολλές φορές, και στο εξωτερικό, να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, αλλά κυρίως στη Wikipedia. Στην Google είναι πολύ πιο δύσκολο να αλλάξει το όνομα μιας τοποθεσίας -ειδικά μιας τέτοιας τοποθεσίας- οπότε αυτό πρέπει να έχει συμβεί μετά από μαζικές αιτήσεις για τροποποίησή του!

