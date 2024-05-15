Σφοδρή κριτική στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κωστή Χατζηδάκη, που παραχώρησε συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, ασκεί ο Νίκος Παππάς.

«Οι ακρότητες Χατζηδάκη προκύπτουν από το γεγονός ότι δεν θέλει να αγγίξει τα εισοδήματα άνω των 200 και των 500 χιλιάδων ευρώ», αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ο τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Από εκεί προκύπτει σαφής δυνατότητα ελάφρυνσης για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν το βλέπει, είναι ότι δεν το θέλει» προσθέτει.

«Αστείο είναι το επιχείρημα, κ. Χατζηδάκη, ότι αν φορολογήσετε τα υπερκέρδη των τραπεζών, των διυλιστηρίων και των εταιρειών ενέργειας θα χαιρετίσουν τη χώρα. Στις 9 Ιούνη, όμως, ο λαός θα σας δώσει τα "εκλογικά χαιρετίσματα"», καταλήγει ο κ. Παππάς.

Πηγή: skai.gr

