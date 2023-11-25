Νέες απελευθερώσεις ομήρων στα χέρια της Χαμάς και παλαιστίνιων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές αναμένονται σήμερα, τη δεύτερη ημέρα της ανακωχής ανάμεσα στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και το εβραϊκό κράτος, που προσφέρει -εύθραυστη- ανάπαυλα στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από επτά εβδομάδες πολέμου και ακατάπαυστων βομβαρδισμών.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του το νοσοκομείο Schneider αναφέρει ότι η κατάσταση της υγείας των τεσσάρων παιδιών και των τεσσάρων γυναικών που μεταφέρθηκαν εκεί μετά την απελευθέρωσή τους από τη Χαμάς είναι καλή. Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι τα οκτώ άτομα βρίσκονται μαζί με τις οικογένειές τους στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του νοσκομείου και παρακολουθούνται από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ενώ παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη.

Hamas fighters have released a video showing them transferring hostages over to the Red Cross authorities as part of a truce deal.



Latest: https://t.co/SC4wqF0md1 pic.twitter.com/zIqf8xyT1j — Sky News (@SkyNews) November 24, 2023

Η τετραήμερη ανακωχή, που είναι ανανεώσιμη, εξασφαλίστηκε την Τετάρτη, χάρη στη μεσολάβηση του Κατάρ, με την υποστήριξη των ΗΠΑ και της Αιγύπτου· η συμφωνία που κλείστηκε προβλέπει την απελευθέρωση 50 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και σε αντάλλαγμα 150 παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, κυρίως γυναικών και παιδιών.

Χθες Παρασκευή, οι πρώτοι 24 όμηροι που άφησε ελεύθερους η Χαμάς, 13 υπήκοοι Ισραήλ, 10 Ταϊλάνδης κι 1 Φιλιππίνων, έφθασαν στο Ισραήλ μέσω Αιγύπτου, ενώ 39 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι σε ισραηλινά κέντρα κράτησης επέστρεψαν σπίτια τους, όπου σε αρκετές περιπτώσεις η υποδοχή τους έγινε σε ατμόσφαιρα αγαλλίασης.

Freed from captivity: The Israeli hostages released by Hamas



Read more 🔗 https://t.co/Wn3SDwsmBA — Sky News (@SkyNews) November 25, 2023

Το Κατάρ αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγες ώρες πόσοι όμηροι και φυλακισμένοι θα απελευθερωθούν εντός της ημέρας.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως έλαβαν τον κατάλογο των ομήρων που αναμένεται να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, αλλά δεν διευκρίνισαν ούτε τον αριθμό τους, ούτε την ώρα που θα αφεθούν ελεύθεροι.

«Γυρίζω σπίτι»

Στο Τελ Αβίβ, χαμογελαστά πρόσωπα ομήρων που αφέθηκαν ελεύθεροι προβάλλονταν χθες Παρασκευή το βράδυ στην πρόσοψη του μουσείου Τέχνης, μαζί με τις λέξεις «γυρίζω σπίτι».

Κοντά στο νοσοκομείο Πέταχ Τικβά, σε προάστιο του Τελ Αβίβ, κόσμος επευφημούσε κι ανέμιζε σημαίες του Ισραήλ καθώς πλησίαζαν δυο ελικόπτερα που μετέφεραν ομήρους που απελευθερώθηκαν.

«Ήρθαμε να υποστηρίξουμε τα παιδιά και τους ενήλικους που φθάνουν, είμαστε πολύ συγκινημένοι», είπε ο Νόα Χαλπέρν, που πήγε οικογενειακώς επιτόπου. «Θέλουμε όλοι να γυρίσουν σπίτια τους σώοι και αβλαβείς».

A convoy of International Red Cross transported 13 Israeli women and children in exchange for 39 Palestinian women and teenagers during a temporary four-day ceasefire between Israel and Hamas militants https://t.co/zAWRJ6Gntb pic.twitter.com/tSVTcCzygt — Reuters (@Reuters) November 25, 2023

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως περίπου 240 άνθρωποι απήχθησαν από τους μαχητές της Χαμάς όταν εξαπέλυσαν την αιματηρή έφοδό τους σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει αποφασισμένος να εγγυηθεί ότι θα επιστρέψουν όλοι στο Ισραήλ.

«Είμαι ευτυχής που ξαναβρήκα την οικογένειά μου. Επιτρέπεται να αισθάνεσαι χαρά, επιτρέπεται να δακρύσεις. Είναι ανθρώπινο», είπε ο Γιόνι Άσερ, που υποδέχθηκε τη σύζυγό του Ντορόν και τις δυο κόρες τους, δύο και τεσσάρων ετών, σε βίντεο που διένειμε το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων.

«Αλλά δεν θα το γιορτάσω, δεν θα γιορτάσω προτού και οι τελευταίοι όμηροι να έχουν γυρίσει στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

Η σύζυγός του έχασε τη μητέρα της όταν έγινε η επίθεση, ενώ ο αδελφός του και ο σύντροφος της πεθεράς του παραμένουν ακόμη όμηροι. «Μας περιμένουν ακόμη δύσκολες μέρες», είπε.

Αγαλλίαση στη Δυτική Όχθη

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκτυλίχθηκαν σκηνές αγαλλίασης όταν επέστρεψαν αποφυλακισθέντες παλαιστίνιοι κρατούμενοι από το Ισραήλ κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας, όπως στη Μπεϊτούνια, και βορειότερα, στον καταυλισμό προσφύγων της Νάμπλους.

The Israeli military has fired tear gas and stun grenades at crowds in the West Bank - as they celebrated the release of Palestinian prisoners in a hostage deal



Read more 🔗 https://t.co/JbpWXScyxD — Sky News (@SkyNews) November 25, 2023

Με συνθήματα, κάτω από πυροτεχνήματα, μέσα σε μια θάλασσα σημαίες της Παλαιστίνης και παλαιστινιακών κινημάτων, συμπεριλαμβανομένου του πράσινου λάβαρου της Χαμάς, αποφυλακισμένοι αγκάλιαζαν τις οικογένειές τους, με αρκετούς να κλαίνε στις αγκαλιές συγκινημένων δικών τους.

Στην ανατολική Ιερουσαλήμ, κατεχόμενη από το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του 1967, είχε απαγορευθεί αντίθετα οποιοσδήποτε εορτασμός. Στο οικογενειακό σπίτι της στη συνοικία Μπέιτ Χανίνα, η Μάρα Μπακίρ, 24 ετών, που πέρασε οκτώ χρόνια στη φυλακή για απόπειρα δολοφονίας ισραηλινού συνοριοφύλακα, έδινε τη μια συνέντευξη πίσω από την άλλη.

«Είμαι ευτυχής, αλλά η απελευθέρωσή μου έγινε με τίμημα το αίμα των μαρτύρων», είπε, αναφερόμενη στους χιλιάδες Παλαιστίνιους που έχουν χάσει τη ζωή τους στους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. «Πέρασα το τέλος της παιδικής μου ηλικίας και την εφηβεία μου στη φυλακή, μακριά από τους γονείς μου (...) αλλά έτσι είναι τα πράγματα με το κράτος που μας καταπιέζει και δεν αφήνει κανέναν μας ήσυχο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν την 7η Οκτωβρίου στην έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από το Ισραήλ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.

Σε αντίποινα, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε ασταμάτητους βομβαρδισμούς στον παλαιστινιακό θύλακο και την 27η Οκτωβρίου άρχισε χερσαία επιχείρηση για να «εξαλείψει» τη Χαμάς.

Στη Λωρίδα της Γάζας 14.854 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6.150 παιδιά, σκοτώθηκαν εξαιτίας των μαζικών ισραηλινών βομβαρδισμών από αέρα, γη και θάλασσα, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση

Η ανακωχή προσφέρει -εύθραυστη- ανάπαυλα στους κατοίκους της Γάζας. Οι κρότοι του πολέμου αντικαταστάθηκαν χθες από τις κόρνες των μποτιλιαρισμένων αυτοκινήτων και τις σειρήνες ασθενοφόρων που προσπαθούσαν να βρουν δρόμο να περάσουν, ανάμεσα σε εκτοπισμένους που έφυγαν μαζικά από νοσοκομεία και σχολεία όπου είχαν καταφύγει για να «γυρίσουν σπίτι».

Πάνω από τα μισά σπίτια στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, που λογαριάζει πως οι βίαια εκτοπισμένοι είναι 1,7 εκατ. Παλαιστίνιοι, δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία των 2,4 εκατ. κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας.

Στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, ηλικιωμένος, με μια τσάντα περασμένη στον ώμο, βάδιζε. Με βραχνή φωνή, είπε πως δεν φοβάται διότι κηρύχθηκε «ανακωχή» και ότι θα επέστρεφε «στο χωριό» του, στην κοινότητα Χουζάα, στα σύνορα με το Ισραήλ.

Γύρω του, χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά βάδιζαν, στοιβάζονταν μέσα σε αυτοκίνητα ή κάρα. Κινούνταν προς βορρά.

Φυλλάδια στα αραβικά που έριξαν από τους αιθέρες αεροσκάφη του στρατού του Ισραήλ όμως προειδοποιούσαν: «ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα».

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, χαρακτηρίζει το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, όπου βρίσκεται η πόλη της Γάζας, ζώνη επιχειρήσεων κι έχει διατάξει επανειλημμένα όλους τους αμάχους να φύγουν. «Το να επιστρέψετε στον βορρά είναι απαγορευμένο και επικίνδυνο», υπογράμμιζε σε φυλλάδια που πέταξε χθες, με τρία θαυμαστικά.

Παρά την προειδοποίηση αυτή του Τσαχάλ, χιλιάδες Παλαιστίνιοι προσπάθησαν να πάνε σε βόρειες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Πάντα σύμφωνα με το OCHA, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν σε «συμβάντα» στα οποία ενεπλάκησαν δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, ανοίγοντας πυρ και χρησιμοποιώντας δακρυγόνα για να απωθήσουν Παλαιστίνιους που κατευθύνονταν προς βορρά.

Η ανακωχή αναμένεται να επιτρέψει την είσοδο μεγαλύτερου αριθμού φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, που υφίσταται ισραηλινό αποκλεισμό αφότου πήρε την εξουσία εκεί η Χαμάς το 2007 και «απόλυτη πολιορκία» από την 9η Οκτωβρίου, όταν κόπηκε πλήρως ο εφοδιασμός της με τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό.

Χθες μπήκαν στη Λωρίδα της Γάζας κάπου 200 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με την υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που είναι αρμόδια για τις πολιτικές υποθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακο. Επρόκειτο για τη «μεγαλύτερη οχηματοπομπή με ανθρωπιστική βοήθεια» που έφθασε εκεί από το ξέσπασμα του πολέμου, σημείωσε το OCHA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

