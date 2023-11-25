Επιδημία δάγκειου πυρετού, ασθένειας που μεταδίδεται από τα κουνούπια, στοίχισε τη ζωή σε 356 ανθρώπους στην Μπουρκίνα Φάσο από τα μέσα Οκτωβρίου ως τα μέσα Νοεμβρίου, αυξάνοντας στους 570 νεκρούς τον απολογισμό των θυμάτων από την 1η Ιανουαρίου, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή οργανισμός που υπάγεται στο υπουργείο Υγείας.

Από την 1η Ιανουαρίου ως τη 19η Νοεμβρίου, αναφέρθηκαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (CORUS) «123.804 ύποπτα κρούσματα (δάγκειου πυρετού), ανάμεσά τους 56.637 πιθανά κρούσματα και 570 θάνατοι, με τη θνητότητα να ανέρχεται σε 1%», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής του, ο ιατρός βιολόγος Ζοζέφ Σουμπεϊγκά.

Ως τη 15η Οκτωβρίου, ο οργανισμός έκανε λόγο για 214 νεκρούς από τις αρχές της χρονιάς. Από τη 15η Οκτωβρίου ως τη 19η Νοεμβρίου, κατά συνέπεια, υπέκυψαν 356 ασθενείς.

Μόνο από τη 13η ως τη 19η Νοεμβρίου «καταγράφτηκαν 59 θάνατοι», ανέφερε ο κ. Σουμπεϊγκά προσθέτοντας ότι την ίδια περίοδο «ειδοποιηθήκαμε για 13.896 ύποπτα κρούσματα, ανάμεσά τους 6.829 πιθανά» και «1.101 σοβαρές περιπτώσεις», που χρειάστηκαν «εισαγωγή σε νοσοκομείο».

Για να εμποδίσει την εξάπλωση της επιδημίας, η κυβέρνηση άρχισε εκστρατεία ψεκασμών κατά των κουνουπιών στις δυο πόλεις που πλήττονται περισσότερο, στην πρωτεύουσα Ουαγκαντούγκου (κεντρικά) και στην Μπομπό-Ντιουλασό (δυτικά). Στις πόλεις αυτές «1.642 κατοικίες ασθενών και γειτονικές» όπως και «696 δημόσιοι χώροι» απολυμάνθηκαν, εξήγησε ο επικεφαλής του CORUS.

Η Μπουρκίνα Φάσο καταγράφει κρούσματα δάγκειου πυρετού από τα χρόνια του 1960, όμως η πρώτη πιστοποιημένη επιδημία καταγράφτηκε το 2017, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 13 άνθρωποι.

Ο ιός που προκαλεί τον δάγκειο πυρετό, ο οποίος μεταδίδεται από μολυσμένα κουνούπια όπως και η ελονοσία, με την οποία έχει κοινά συμπτώματα, εξαπλώνεται κυρίως στις πιο ζεστές χώρες, συνήθως τροπικές, και μαίνεται σε αστικές και ημιαστικές ζώνες, όπου καταγράφονται από 100 ως 400 εκατομμύρια κρούσματα κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται ο πολύ υψηλός πυρετός, οι οξείες κεφαλαλγίες, οι μυικοί πόνοι, τα δερματικά εξανθήματα, τα χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων, οι ναυτίες και οι εμετοί, και στις πιο σοβαρές μορφές της νόσου οι διαρροές σε αιμοφόρα αγγεία και η κατακόρυφη πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.