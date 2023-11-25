Νίγηρας: Εκστρατεία εμβολιασμού για να ελεγχθεί επιδημία διφθερίτιδας

Στον Νίγηρα διεξήχθη τετραήμερη εκστρατεία εμβολιασμού στην περιφέρεια Ζιντέρ (κεντροανατολικά), επίκεντρο της πρώτης επιδημίας διφθερίτιδας στη χώρα την τελευταία εικοσαετία, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Η επιδημία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους αφότου εκδηλώθηκε τον Ιούλιο, με 2.936 καταγεγραμμένα κρούσματα ως τη 19η Νοεμβρίου, διευκρίνισε ο ΠΟΥ.

Η εκστρατεία εμβολιασμού, την οποία διεξήγαγε το υπουργείο Υγείας του Νίγηρα, άρχισε την 20ή Νοεμβρίου στην κοινότητα Ματαμέ, στην περιφέρεια Ζιντέρ, όπου συγκεντρώνεται το 48,7% των κρουσμάτων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κάπου χίλιοι υγειονομικοί εμβολίασαν σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας 0 ως 14 ετών από την 20ή ως την 24η Νοεμβρίου, εξήγησε ο ΠΟΥ, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

Η διφθερίτιδα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και ιδιαίτερα μολυσματική λοίμωξη που προκαλείται από βακτήριο, με συνηθέστερα συμπτώματα λαρυγγίτιδα ή ρινοφαρυγγίτιδα ή αμυγδαλίτιδα και παρουσία προσκολλημένης μεμβράνης ή ψευδομεμβράνης στους ιστούς του λαιμού.

Ο πυρετός, η δημιουργία οιδήματος ή εξοιδήματος συγκαταλέγονται επίσης στα κύρια συμπτώματα, ενώ η περίοδος επώασης είναι 2 ως 5 ημέρες.

Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 26ης Ιουλίου, ο Νίγηρας υφίσταται βαριές οικονομικές κυρώσεις από την Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (CEDEAO στα γαλλικά, ECOWAS στα αγγλικά).

Οι κυρώσεις αυτές προκάλεσαν άνοδο του πληθωρισμού και ελλείψεις πολλών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων.

Τη 15η Νοεμβρίου, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε πως ξαναρχίζει τις ανθρωπιστικές πτήσεις προς τον Νίγηρα, τις οποίες είχε αναστείλει μετά το πραξικόπημα. Η απόφαση αυτή θα επιτρέψει ιδίως τη μηνιαία παράδοση σχεδόν 2,4 τόνων ιατροφαρμακευτικού υλικού.

Στα μέσα Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε από την πλευρά της πως δημιουργεί ανθρωπιστική αερογέφυρα για να προμηθεύσει με φάρμακα και άλλα ιατρικά είδη τον Νίγηρα, όπου περίπου 4,3 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Η εκστρατεία εμβολιασμού κατά της διφθερίτιδας κόστισε σχεδόν 530.000 ευρώ: 410.000 αντλήθηκαν από το Αποθεματικό Κεφάλαιο για Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης (CFE) του ΠΟΥ, τα υπόλοιπα 120.000 ευρώ από άλλα προγράμματα.

Η γειτονική Νιγηρία και η Γουινέα καταγράφουν εδώ και μήνες «ασυνήθιστη αύξηση» των κρουσμάτων διφθερίτιδας, επισήμανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.