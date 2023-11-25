Οι αρχές του Μεξικού συνέχιζαν χθες Παρασκευή τις έρευνες για να βρεθούν τρεις δημοσιογράφοι που απήχθησαν από ενόπλους στο νότιο τμήμα της χώρας που οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου χαρακτηρίζουν από τις πιο επικίνδυνες για τους ρεπόρτερ στον πλανήτη.

Η γενική εισαγγελία στην πολιτεία Γκερέρο ανακοίνωσε προχθές Πέμπτη πως διενεργείται έρευνα για την εξαφάνιση πέντε προσώπων στην τουριστική πόλη Τάξκο. Ανάμεσά τους είναι οι δημοσιογράφοι Μάρκο Τολέδο, Σίλβια Άρσε και Αλμπέρτο Σάντσες.

Ο Κάρλος Μόνχε, εκπρόσωπος της γενικής εισαγγελίας, δήλωσε χθες ότι την έρευνα ενισχύουν πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων της Εθνικής Φρουράς και του στρατού. Εστάλησαν δεκαπέντε οχήματα με προσωπικό διαφόρων υπηρεσιών ασφαλείας στην Τάξκο, διαβεβαίωσε.

Σύμφωνα με τη διεθνή ΜΚΟ Άρθρο 19, η οποία επικαλέστηκε αυτόπτες μάρτυρες, πέντε ένοπλοι εισέβαλαν την Κυριακή στο σπίτι του κ. Τολέδο, του διευθυντή της εβδομαδιαίας εφημερίδας El Espectador de Taxco, και τον απήγαγαν μαζί με τη σύζυγο και τον γιο τους.

«Τουλάχιστον δυο μάρτυρες» δήλωσαν στη μη κυβερνητική οργάνωση ότι ο δημοσιογράφος «είχε υποστεί απειλές και παρενόχληση τα τελευταία χρόνια», επισήμανε η Άρθρο 19 σε ανακοίνωσή της.

Η κυρία Άρσε και ο κ. Σάντσες, ζευγάρι που διευθύνει τον ειδησεογραφικό ιστότοπο RedSiete, απήχθησαν την Τετάρτη από ενόπλους που εισέβαλαν στα γραφεία του στην Τάξκο, κατά την ίδια ΜΚΟ.

Η αδελφή της κυρίας Άρσε, μέσω βίντεο που μεταφόρτωσε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, απηύθυνε έκκληση για βοήθεια ώστε να βρεθεί το συντομότερο το ζευγάρι.

«Θέλω την αδελφή μου και τον κουνιάδο μου πίσω», είπε, «οι ανιψιοί μου, που είναι τριών και πέντε ετών, και η ανιψιά μου, που είναι δεκατριών, τους χρειάζονται».

Στο Μεξικό οι ετήσιοι απολογισμοί των θυμάτων επιθέσεων εναντίον εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης συγκαταλέγονται συχνά στους βαρύτερους στον κόσμο. Μέχρι στιγμής φέτος, η Άρθρο 19 κάνει λόγο για πέντε δολοφονίες δημοσιογράφων. Το 2022 ήταν η πιο πολύνεκρη χρονιά αφότου η ΜΚΟ άρχισε να συγκεντρώνει δεδομένα, το 2000: διαπράχθηκαν 13 δολοφονίες δημοσιογράφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

