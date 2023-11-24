Οι ισραηλινές αρχές έχουν ήδη λάβει τη λίστα με τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερωθούν αύριο Σάββατο, κατά τη δεύτερη ημέρα της συμφωνηθείσας ανακωχής στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου Channel 12, η λίστα περιλαμβάνει τα ονόματα 13 Ισραηλινών (σ.σ. όπως και σήμερα). Αυτήν τη φορά όμως, αφορά περισσότερα παιδιά. Μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν σήμερα ήταν μόνο τρία παιδιά.

Κατά την πρώτη ανταλλαγή κρατουμένων, η Χαμάς απελευθέρωσε σήμερα 24 ομήρους – 13 Ισραηλινούς (σ.σ. ορισμένοι εκ των οποίων έχουν διπλή υπηκοότητα), 10 Ταϊλανδούς και έναν Φιλιππινέζο. Στον αντίποδα, το Ισραήλ αποφυλάκισε 39 Παλαιστινίους, εκ των οποίων 24 γυναίκες και 15 παιδιά.

