Αμβούργο: Τουλάχιστον τρεις νεκροί μετά από κατάρρευση σκαλωσιάς σε εργοτάξιο στο λιμάνι

Αρκετοί εργάτες σκοτώθηκαν ή φέρονται ως αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση σκαλωσιάς σε ένα σημαντικό εργοτάξιο στο Αμβούργο, πόλη λιμάνι στη βόρεια Γερμανία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

"Επιβεβαιώνουμε στην παρούσα φάση τρεις θανάτους", δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Οι πυροσβέστες είχαν κάνει αρχικά λόγο για πέντε νεκρούς.

"Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και η ζωή του δεν κινδυνεύει", είπε.

"Ένας άνθρωπος φέρεται ως αγνοούμενος προς το παρόν, πιθανόν να βρίσκεται ακόμη κάτω από τα μπάζα", πρόσθεσε ακόμη η εκπρόσωπος. Οι πυροσβέστες είχαν κάνει προηγουμένως λόγο για "πολλούς αγνοούμενους".

Οι εργάτες που έχασαν τη ζωή τους κατασκεύαζαν καμπίνα ανελκυστήρα σε ύψος οκτώ ορόφων όταν η σκαλωσιά ανατράπηκε γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδας, με αποτέλεσμα να πέσουν στο κενό, σύμφωνα με τη λαϊκή εφημερίδα Bild.

Περίπου 70 μέλη συνεργείων διάσωσης βρίσκονται στο σημείο.

Το δυστύχημα, οι αιτίες του οποίου παραμένουν άγνωστες, συνέβη στο Χάφενσιτι, ένα τεράστιο εργοτάξιο ανασχεδιασμού ενός παλιού τμήματος του λιμανιού του Αμβούργου.

Σύμφωνα με την Bild, η σκαλωσιά κατέρρευσε στο Westfield Hamburg-Überseequartier, ένα νέο εμπορικό, οικιστικό και ψυχαγωγικό συγκρότημα που αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2024.

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει επίσης έναν νέο τερματικό σταθμό για κρουαζιερόπλοια.

Ο ιδιοκτήτης του, η πολυεθνική εταιρία Unibail-Rodamco-Westfield, έκανε λόγο για ένα "τραγικό δυστύχημα".

Η εταιρία, που ειδικεύεται στη διαχείριση, προώθηση και επένδυση σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, εκφράζει την "υποστήριξή της στις δυνάμεις των διασωστών και εργάζεται με τις αρχές", ανέφερε σε ανακοίνωση.

"Η διάσωση αποδεικνύεται πολύ δύσκολη", δήλωσε εκπρόσωπος των πυροσβεστών στην εφημερίδα Hamburger Morgenpost, λόγων των περίπλοκων στοιχείων της σκαλωσιάς που καθιστούν επικίνδυνη την παρέμβαση για τους διασώστες.

Το εργοτάξιο, όπου εργάζονται συνολικά κάπου 700 εργάτες, εκκενώθηκε, σύμφωνα με την Bild.

Η αστυνομία απέκλεισε τον τόπο του δυστυχήματος και ένα ελικόπτερο διάσωσης καθώς και πολλά ασθενοφόρα έχουν φθάσει επί τόπου για να μεταφέρουν τους τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

