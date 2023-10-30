Μία νεκρή και πέντε τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στη Χερσώνα και την Οδησσό

Μια ηλικιωμένη γυναίκα σκοτώθηκε και πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς και πλήγματα με πυραύλους στις περιοχές της Χερσώνας και της Οδησσού στη νότια Ουκρανία σήμερα, όπως ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Οι πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές σε κτίριο διοίκησης και εξοπλισμό σε ναυπηγοεπισκευαστικό χώρο, στην περιοχή της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα σήμερα το πρωί, δήλωσαν τοπικοί εισαγγελείς, προσθέτοντας ότι τέσσερις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν.

«Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά, που γρήγορα κατασβήστηκε από τους διασώστες», δήλωσε ο Όλεχ Κίπερ, κυβερνήτης στην περιφέρεια της Οδησσού, στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Σε εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από το γραφείο των εισαγγελέων της Οδησσού φαίνεται ένας κρατήρας, κτίρια με σπασμένα παράθυρα και δύο κατεστραμμένα οχήματα.

Μια 85χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σε σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη της Χερσώνας, ανέφερε ο Ρομάν Μρότσκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, στο Telegram.

«Στην κεντρική συνοικία της πόλης, χτυπήθηκαν υψηλά κτίρια και ένα κτίριο κοινωνικών υπηρεσιών», σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο Μρότσκο δήλωσε ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ένοικος, αναρτώντας βίντεο στο οποίο φαίνονται καμένα δωμάτια με τοίχους και ταβάνια που είχαν καταρρεύσει, σπασμένα παράθυρα και σωρούς από ερείπια.

Η Ρωσία στη συνέχεια προχώρησε σε πυραυλική επίθεση στα περίχωρα της Ζαπορίζια, καταστρέφοντας εγκατάσταση κοινωνικών υποδομών, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Γιούρι Μαλάσκο στο Telegram.

Τα χτυπήματα αυτά έγιναν έπειτα από ρωσικές απόπειρες επιθέσεων με drone σε περιοχές στη νότια, κεντρική και βόρεια Ουκρανία. Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε στο Telegram ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 12 ρωσικά drones και δύο πυραύλους που εκτοξεύθηκαν κατά των περιοχών Μικολάιφ, Χερσώνας, Κιρόβοχραντ, Τσερκάσι, Ζίτομιρ, Χμελνίτσκι και Ντνίπρο.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο για τα χτυπήματα αυτά από τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

