Από δεκάδες εκατομμύρια έργα τέχνης και αντικείμενα από συλλογές γκαλερί και μουσείων της Σκωτίας, χιλιάδες έχουν χαθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC Scotland News.

Το βρετανικό δίκτυο ζήτησε από τα πιο δημοφιλή πολιτιστικά ιδρύματα της Σκωτίας αρχεία με αντικείμενα που έχουν χαθεί, κλαπεί και εξαφανιστεί. Οι απαντήσεις δείχνουν ότι ένα ευρύ φάσμα εκθεμάτων, από αρχαία λείψανα μέχρι ακριβά έργα τέχνης, δεν έχουν καταγραφεί.

Πιθανώς το πιο πολύτιμο αντικείμενο που λείπει αυτή τη στιγμή από τα μουσεία και τις γκαλερί της Σκωτίας είναι ένα γλυπτό 3 αξίας εκατομμυρίων αγγλικών λιρών του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη Auguste Rodin.

Πολλοί από τους διευθυντές μουσείων και γκαλερί της Σκωτίας, με τους οποίους επικοινώνησε το BBC, υποστήριξαν ότι τα περισσότερα από τα αντικείμενα που λείπουν είναι θύματα κακής τήρησης αρχείων και όχι εγκληματικών προσπαθειών.

Μεταξύ των εκθεμάτων που έχουν εξαφανιστεί είναι και κάποια αρκετά περίεργα.

Από το Μουσείο Ζωολογίας Hunterian στη Γλασκώβη εκλάπη ένα κρανίο δελφινιού κάποια στιγμή μεταξύ 2010 και 2021.

Ένα μεγάλο μπουκάλι με την ένδειξη «δηλητήριο» λείπει από τη γκαλερί Rozelle House στο Άυρ.

Το Εθνικό Μουσείο της Σκωτίας αναφέρει ότι στολή πιλότου, γυαλιά και τζάκετ πτήσης κλάπηκαν τον Νοέμβριο του 1986 - μια ληστεία που ίσως επηρεάστηκε από το γεγονός ότι η πρώτη ταινία «Top Gun» κυκλοφόρησε λίγες εβδομάδες πριν.

Το 2022 οι υπεύθυνοι του Βασιλικού Βοτανικού Κήπου στο Εδιμβούργο κατήγγειλαν πέντε περιπτώσεις απόπειρας κλοπής φυτών και σπόρων. Το προσωπικό κατάφερε να αποτρέψει την αφαίρεση σπάνιων ειδών.

Και αυτά που βρέθηκαν...

Πάντως υπήρξαν και περιπτώσεις επιστροφής εκθεμάτων που εκλάπησαν. Ο οργανισμός Μουσείων Glasgow Life Museums ανακοίνωσε ότι πρόσφατα επιστράφηκε ένας πίνακα που έλειπε για περισσότερα από 30 χρόνια.

Το έργο «Children Wading», ζωγραφισμένο από τον Ρόμπερτ Γκέμελ Χάτσισον το 1918, κλάπηκε από το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας στο Κάστρο Haggs το 1989, αλλά βρέθηκε αφού τέθηκε προς πώληση σε δημοπρασία από έναν ανυποψίαστο πωλητή.

Πολλοί οργανισμοί αναφέρουν ότι η κακή τήρηση ιστορικών αρχείων και το έργο - μαμούθ της ψηφιοποίησης αυτών των αρχείων δείχνουν ότι τα περισσότερα αντικείμενα που λείπουν, δεν έχουν κλαπεί, απλά δεν ήταν καταγεγραμμένα σωστά.

Πηγή: skai.gr

