Τουλάχιστον πέντε εργάτες σκοτώθηκαν σήμερα σε εργοτάξιο στο Αμβούργο της Γερμανίας όταν κατέρρευσε σκαλωσιά.

Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο NDR, το εργατικό δυστύχημα συνέβη στο Überseequartier , ένα από τα μεγαλύτερα εργοτάξια στο Αμβούργο όπου κατασκευάζεται εμπορική στοά, εστιατόρια, γραφεία και ξενοδοχεία.

Παράλληλα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, αρκετοί άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τη σκαλωσιά και θεωρούνται αγνοούμενοι.

Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες και διασώστες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.