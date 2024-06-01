Επαφές Μπλίνκεν με ομολόγους του της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν συζήτησε χθες σχετικά με τον ισραηλινό οδικό χάρτη για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με τους ομολόγους του της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας.

Στις συνδιαλέξεις αυτές, από το αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε από τη σύνοδο του NATO στην Πράγα, ο υπουργός Εξωτερικών «επέμεινε στο ότι η Χαμάς πρέπει να αποδεχθεί τη συμφωνία χωρίς καθυστέρηση», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

