Λόιντ Όστιν: Οι ΗΠΑ «δεν μπορούν να είναι ασφαλείς παρά μόνο αν η Ασία είναι ασφαλής»

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν «να είναι ασφαλείς παρά μόνο αν η Ασία» είναι ασφαλής, δήλωσε σήμερα ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν στη Σιγκαπούρη, υπογραμμίζοντας για ακόμη μια φορά ότι η περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού αποτελεί «προτεραιότητα» για την Ουάσιγκτον.

Ο κ. Όστιν εκφράστηκε την επομένη σπάνιων συνομιλιών που είχε με τον κινέζο ομόλογό του Ντονγκ Τζουν, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «θετικές» από εκπρόσωπο του Πεκίνου.

«Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να είναι ασφαλείς παρά μόνο αν η Ασία είναι ασφαλής και γι’ αυτό οι ΗΠΑ διατηρούν για πολύ καιρό την παρουσία τους στην περιφέρεια αυτή», επέμεινε ο κ. Όστιν κατά τη διάρκεια του Διαλόγου Σαγκρί-Λα, ετήσιου φόρουμ αφιερωμένου στην άμυνα, που διεξάγεται ως αύριο Κυριακή κι έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε βαρόμετρο των σινοαμερικανικών σχέσεων.

Παρά τους πολέμους στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού «παραμένει το θέατρο επιχειρήσεων» στο οποίο δίνουν την «προτεραιότητα» οι ΗΠΑ, πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ενισχύσουν τις συμμαχίες και τις συνεργασίες στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού, ειδικά με τις Φιλιππίνες, καθώς θέλουν να αποτελέσουν αντίβαρο στην Κίνα, χώρα με αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ και επιρροή.

Το φόρουμ, στο οποίο συμμετέχουν αξιωματούχοι του τομέα της άμυνας από όλο τον κόσμο, διεξάγεται μια εβδομάδα μετά τις ευρείας κλίμακας ασκήσεις που έκανε η Κίνα περικυκλώνοντας με πολεμικά πλοία και αεροσκάφη την Ταϊβάν, νήσο που το Πεκίνο θεωρεί επαρχία της, εν είδει «τιμωρίας» του νέου προέδρου της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

