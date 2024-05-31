Την απόφασή του Βερολίνου να επιτρέψει στην Ουκρανία τη χρησιμοποίηση γερμανικής κατασκευής όπλων εναντίον στόχων στο ρωσικό έδαφος, ανακοίνωσε επίσημα την Παρασκευή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ, μετά από ανάλογη κίνηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Γερμανό αξιωματούχο, «τις τελευταίες εβδομάδες η Ουκρανία δέχθηκε επίθεση, κυρίως στο Χάρκοβο, από θέσεις στην άμεσα γειτονική ρωσική περιοχή των συνόρων».

«Είμαστε από κοινού πεπεισμένοι ότι η Ουκρανία έχει, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το δικαίωμα να αμυνθεί έναντι αυτών των επιθέσεων», ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος.

«Προς την κατεύθυνση αυτή, μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα όπλα που παρέχονται για αυτόν τον σκοπό... συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρέχουμε εμείς».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ υποβάθμισε σήμερα Παρασκευή τις ρωσικές απειλές για κλιμάκωση, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν στην Ουκρανία να πλήξει τη Ρωσία με αμερικανικά όπλα, δηλώνοντας ότι το Κίεβο έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα.

Οργισμένες ρωσικές αντιδράσεις

Σκληραίνουν, ώρα με την ώρα, οι αντιδράσεις της Μόσχας στην απόφαση του Τζο Μπάιντεν να επιτρέψει στην Ουκρανία να πλήξει ρωσικό έδαφος με αμερικανικά όπλα. Σημειώνεται ότι οι αντιδράσεις αυτές σημειώθηκαν πριν την ανακοίνωση του Βερολίνου.



«Όλες οι προσπάθειες να επιβληθεί στρατηγική ήττα στη Ρωσία είναι μάταιες», δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ. Όλοι οι στόχοι της «ειδικής επιχείρησης» σίγουρα θα επιτευχθούν, επέμεινε.



«Η Δύση παρατείνει τη σύγκρουση με την παροχή όπλων και πληροφοριών στην Ουκρανία» ανέφερε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.



«Οι ΗΠΑ καταστρέφουν την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, προκαλούν συγκρούσεις για να διατηρήσουν την ηγεμονία τους» υποστήριξε ο Αντρέι Μπελούσοφ.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ διεμήνυσε σήμερα Παρασκευή ότι η Ρωσία δεν μπλοφάρει όταν μιλάει για την πιθανότητα χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων, και ότι η σύγκρουσή της με τη Δύση μπορεί να εξελιχθεί σε γενικευμένο πόλεμο.

«Η Ρωσία θεωρεί ότι όλα τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς που χρησιμοποιεί η Ουκρανία ελέγχονται ήδη άμεσα από στρατιωτικούς χωρών του ΝΑΤΟ. Δεν πρόκειται για στρατιωτική βοήθεια, είναι συμμετοχή σε έναν πόλεμο εναντίον μας», υποστήριξε ο Μεντβέντεφ.



«Και τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν casus belli (αιτία πολέμου)».

«Θα απαντήσουμε ασύμμετρα» προειδοποίησε νωρίτερα ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της Δούμας, μιλώντας στο πρακτορείο RIA.

