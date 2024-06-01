Σφοδρή πολιτική καταδίκη της επίθεσης στο Μάνχαϊμ

Πολιτικές αντιδράσεις, αποτροπιασμό, φόβο και ανησυχία προκαλεί η νέα επίθεση, η τέταρτη συγκεκριμένα κατά Γερμανού πολιτικού τον τελευταίο μήνα. Αυτή τη φορά το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11.30 το πρωί σε κεντρική πλατεία του Μάνχαϊμ στη Βάδη-Bυρτεμβέργη εν ώρα εκδήλωσης της ισλαμοφοβικής πολιτικής οργάνωσης Pax Eurοpa, όταν μπροστά στις κάμερες άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε συγκεντρωμένους ανθρώπους, τουλάχιστον πέντε βάσει τελευταίων πληροφοριών.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας που μεταδίδουν γερμανικά μέσα, στο στόχαστρο της επίθεσης βρέθηκε ο γνωστός 58χρονος ακροδεξιός ακτιβιστής Μίχαελ Στούρτσενμπεργκερ, βασικό στέλεχος του αντιισλαμικού «κινήματος» Pax Europa και αρθρογράφος στην ακροδεξιά ιστοσελίδα Political Incorrect, η οποία είχε στο παρελθόν διασυνδέσεις και με το ισλαμοφοβικό και αντιμεταναστευτικό κίνημα Pegida.

Κατά την επίθεση τραυματίστηκε και αστυνομικός από μαχαιριά στον λαιμό, ο οποίος σύμφωνα με την εφημερίδα Bild μεταφέρθηκε στα επείγοντα για επέμβαση. Ο δράστης δέχθηκε επίσης πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς που βρέθηκαν στην περιοχή, ενώ ακόμη τα κίνητρά του παραμένουν ασαφή. Από την πλευρά τους μέλη της Pax Europa κάνουν λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια» στην Bild.Πριν από λίγη ώρα ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε: «Οι εικόνες από το Μάνχαϊμ είναι τρομακτικές. Περισσότεροι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από έναν δράστη. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα. Η βία είναι απολύτως μη αποδεκτή από τη δημοκρατία μας. Ο δράστης πρέπει να τιμωρηθεί αυστηρά».Και η Γερμανίδα υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ σε δηλώσεις της στην Bild εμφανίζεται μεταξύ άλλων σοκαρισμένη, δηλώνοντας: «Η επίθεση με μαχαίρι στο Μάνχαϊμ αποτελεί αποτρόπαιο έγκλημα. Οι εικόνες αυτής της άγριας πράξης βίας είναι συγκλονιστικές. Εύχομαι στα θύματα ταχεία ανάρρωση».Η Γερμανίδα υπ. Εσωτερικών έκανε και ιδιαίτερη μνεία στον βαριά τραυματισμένο αστυνομικό. «θα ήθελα να ευχαριστήσω τις αστυνομικές δυνάμεις για την άμεση επέμβαση, τους γιατρούς και τους διασώστες που δίνουν μάχη για τη ζωή των θυμάτων αυτής της αποτρόπαιας πράξης».To ακροδεξιό παρελθόν του ΣτούρτσενμπεργκερΣύμφωνα με γερμανικά μέσα ο Μίχαελ Στούρτσενμπεργκερ, που φέρεται να είναι το βασικό πρόσωπο της επίθεσης στην πλατεία του Μάνχαϊμ, διετέλεσε στο παρελθόν εκπρόσωπος Τύπου των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU), αλλά και μετέπειτα επικεφαλής του διαλυμένου πλέον κόμματος«Ελευθερία».Ο ίδιος έχει επίσης βρεθεί και στο στόχαστρο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος. Είχε ταχθεί επίσης έντονα κατά της ανέγερσης τζαμιού στο Μόναχο, κάτι που προκάλεσε τη μήνη ισλαμιστικών κύκλων.Στο μεταξύ στην Κολωνία, το απόγευμα της Παρασκευής ένα περιστατικό με γυναίκα που απειλούσε περαστικούς με μαχαίρι προκάλεσε επίσης αναστάτωση, αλλά και την κλήση των αρχών έκτακτης ανάγκης στην περιοχή Ντόιτς, σύμφωνα με εκπρόσωπο της τοπικής αστυνομίας.Όπως μεταδίδει το δίκτυο N-TV, μετά από συνεχείς εκκλήσεις των αστυνομικών η ίδια δεν άφηνε το μαχαίρι, πλησίασε κρατώντας το τους αστυνομικούς, ενώ τελικά ακούστηκε πυροβολισμός. Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Κολωνίας, χωρίς να φέρει βαριά και απειλητικά για τη ζωή της τραύματα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.