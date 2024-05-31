Ένοχος και για τις 34 κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα που αντιμετώπιζε, κρίθηκε από τους ενόρκους ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων σε σχέση με τα χρήματα που δόθηκαν στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2016.

Οπως η ίδια διατείνεται, δωροδοκήθηκε προκειμένου να μην αποκαλύψει τη σχέση που ο πρώην πρόεδρος διατηρούσε παλαιότερα μαζί της.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, ο οποίος διεξάγει εκστρατεία ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου ώστε να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, παρέμεινε στωικός, με τους ώμους κυρτωμένους, στην αίθουσα όπου διεξήχθη η ακροαματική διαδικασία μετά την ανάγνωση της ετυμηγορίας.

"Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει, είμαι αθώος και θα συνεχίσω να μάχομαι μέχρι τέλους", ήταν η δήλωση που έκανε βγαίνοντας από το δικαστήριο. Ο ίδιος ανέφερε επίσης, ότι "αληθινή ετυμηγορία" θα αναγνωστεί στις 5 Νοεμβρίου— την ημέρα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Οπως έγινε γνωστό, οι ποινές θα ανακοινωθούν στις 11 Ιουλίου, λίγες μόνον ημέρες πριν την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για τις προεδρικές εκλογές.

Ο δικαστής, Χουάν Μέρτσαν, ο οποίος προήδρευσε στην ποινική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, όρισε η ποινή του, να τού απαγγελθεί την 11η Ιουλίου, στις 10:00 (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Παράλληλα, έδωσε στην υπεράσπιση προθεσμία ως τις 13 Ιουνίου, να παρουσιάσει τα επιχειρήματά της ενόψει της απαγγελίας της ποινής και ως τις 27 Ιουνίου στην εισαγγελία για να ανταπαντήσει.

Ο Τραμπ είναι πιθανό να έρθει αντιμέτωπος με ποινή έως και τεσσάρων ετών κάθειρξης, αν και είναι βέβαιο ότι θα ασκήσει έφεση, διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμα και χρόνια.

Λευκός Οίκος:«Σεβόμαστε τον νόμο. Κανένα άλλο σχόλιο»

Ο Λευκός Οίκος «σέβεται τον νόμο» και δεν θα κάνει «κανένα άλλο σχόλιο», ανέφερε εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας μετά την απαγγελία της ετυμηγορίας στην ποινική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ .

«Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου», σχολίασε η ομάδα που διεξάγει την προεκλογική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στη φετινή εκλογική αναμέτρηση, δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής, προσωπικά, σε κάποιο σχόλιο. Πέρασε τη χθεσινή ημέρα με την οικογένειά του, καθώς είναι η επέτειος του θανάτου πριν από εννιά χρόνια του μεγαλύτερου γιου του.

Μάικ Τζόνσον: «Ντροπιαστική ημέρα στην αμερικανική ιστορία»

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Μάικ Τζόνσον, έκανε λόγο για μία «ημέρα ντροπής στην αμερικανική ιστορία».

«Η σημερινή είναι ντροπιαστική μέρα στην αμερικανική ιστορία. Οι Δημοκρατικοί πανηγυρίζουν για την καταδίκη του ηγέτη του αντίπαλου κόμματος στη βάση γελοίων κατηγοριών, τεκμηριωμένων με την κατάθεση καταδικασμένου για κακούργημα, διαγραμμένου από τον δικηγορικό σύλλογο. Πρόκειται για καθαρά πολιτική διαδικασία, όχι νομική», τόνισε ο κ. Τζόνσον.

