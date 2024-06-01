Οι Χούθι της Υεμένης εξαπολύουν ξανά drones και πυραύλους

Οι αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν εκ νέου χθες Παρασκευή drones και αντιπλοϊκούς πυραύλους, έπειτα από τους αμερικανοβρετανικούς βομβαρδισμούς εναντίον θέσεών τους σε διάφορες περιοχές της Υεμένης, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Αναχαιτίστηκαν τέσσερα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (UAS) των Χούθι —τρία πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, ένα πάνω από τον Κόλπο του Άντεν—, ενώ πέμπτο drone κατέπεσε στη θάλασσα, ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι αντάρτες εκτόξευσαν επίσης δυο πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας (ASBMs) προς την κατεύθυνση του Κόλπου του Άντεν, χωρίς πάντως να αναφερθούν «ούτε τραυματισμοί ούτε ζημιές», πρόσθεσε η CENTCOM.

Νωρίτερα χθες, οι Χούθι απείλησαν πως θα κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους εναντίον πλοίων κινούμενων ανοικτά της Υεμένης, μετά τους νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον θέσεών τους, στους οποίους σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι, κατ’ αυτούς.

Ο απολογισμός αυτός, που το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπόρεσε να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο, είναι ανάμεσα στους βαρύτερους που έχουν ανακοινώσει οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες αφότου οι αμερικανικές και οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν τον Ιανουάριο να πλήττουν θέσεις τους, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Οι κοινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στοχοποίησαν 13 εγκαταστάσεις των ανταρτών και σκοπός ήταν να προληφθούν νέες επιθέσεις, ανέφερε η CENTCOM.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, το υποστηριζόμενο από το Ιράν σιιτικό ένοπλο κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, έχει εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών και κατόπιν πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, τονίζοντας πως δρα σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, με φόντο τον καταστροφικό πόλεμο του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου.

Τόσο οι Χούθι όσο και η Χαμάς ανήκουν στον λεγόμενο «άξονα της αντίστασης», χαλαρή συμμαχία οργανώσεων που εχθρεύονται το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ —ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο— συγκρότησαν τον Δεκέμβριο διεθνή δύναμη για την προστασία της ναυσιπλοΐας σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας. Ναυτική δύναμη ανέπτυξε επίσης νωρίτερα φέτος η ΕΕ.

Από τον Ιανουάριο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, συχνά σε συνεργασία με αυτές της Βρετανίας, πλήττουν οπλικά συστήματα και εγκαταστάσεις των Χούθι στην Υεμένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.