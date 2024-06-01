Η κυβέρνηση του Ισραήλ προειδοποίησε χθες Παρασκευή ότι ο πόλεμος που διεξάγει στη Λωρίδα της Γάζας θα «συνεχιστεί», παρότι η Ουάσιγκτον παρουσίασε ισραηλινό οδικό χάρτη ενόψει κατάπαυσης του πυρός, που ανέφερε πως βλέπει «θετικά» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση είναι ενωμένη στην επιθυμία να επιστρέψουν οι όμηροί μας το συντομότερο δυνατόν κι εργάζεται για την επίτευξη αυτού του στόχου (και) ο πρωθυπουργός εξουσιοδότησε την ομάδα των διαπραγματευτών να παρουσιάσει σχέδιο για την επίτευξη του στόχου αυτού, επιμένοντας ταυτόχρονα ότι ο πόλεμος δεν θα σταματήσει όσο δεν έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι του», συμπεριλαμβανομένων της «επιστροφής» όλων των ομήρων και «της εξάλειψης των στρατιωτικών και κυβερνητικών δυνατοτήτων της Χαμάς».

Ο οδικός χάρτης που καταρτίστηκε επιτρέπει το Ισραήλ να «τηρήσει τις αρχές αυτές», σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στα εβραϊκά και στα αγγλικά λίγη ώρα μετά την ομιλία του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν που παρουσίασε την πρόταση.

«Είναι καιρός να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την ομιλία του στον Λευκό Οίκο με την οποία παρουσίασε τον οδικό χάρτη που, όπως διευκρίνισε, υποβλήθηκε στη Χαμάς μέσω του Κατάρ, εμιράτου με μεσολαβητικό ρόλο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

